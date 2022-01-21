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İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
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İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:İDO'daki iptallerBUDO'daki iptaller
https://tr.sputniknews.com/20220120/ido-ve-budodan-sefer-iptalleri-1052924279.html
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istanbul, türkiye, ido, bursa, budo

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

09:37 21.01.2022
© AAİstanbul'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul'da fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

İDO'daki iptaller

Yenikapı-Yalova - 07.45
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 07.45
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15

BUDO'daki iptaller

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
BUDO - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
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