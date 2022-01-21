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https://tr.sputniknews.com/20220121/ido-ve-budoda-bazi-seferler-iptal-edildi-1052967023.html
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi. 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T09:37+0300
2022-01-21T09:37+0300
2022-01-21T09:37+0300
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İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:İDO'daki iptallerBUDO'daki iptaller
https://tr.sputniknews.com/20220120/ido-ve-budodan-sefer-iptalleri-1052924279.html
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İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.
İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:
İDO'daki iptaller
Bandırma-Yenikapı-Kadıköy - 07.45
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30
Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.15
BUDO'daki iptaller
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)