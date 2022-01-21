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İlk fiziksel giyim mağazasını açmaya hazırlanan Amazon, müşteriye ne giymesini de tavsiye edecek
14:03 21.01.2022 (güncellendi: 14:13 21.01.2022)
© Fotoğraf : AmazonAmazon'un ilk logosu
© Fotoğraf : Amazon
ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, kendisinin ilk sanal olmayan, aynı zamanda dünyanın ilk çevrimiçi giyim mağazasını açacağını duyurdu. Etrafta müşterinin peşinde dolaşıp tavsiyelerde bulunan çalışanların olmayacağı mağazada alışverişle ilgili her türlü destek, yapay zeka uygulamasından verilecek.
ABD'nin Los Angeles şehrinde açılacak ilk ‘Amazon Style’ mağazası, 3 bin metrekareden az alan kaplayarak geleneksel giyim mağazalarından daha küçük olacak. Ama bunu bir dizi avantaj sunarak telafi edecek. Mağazaya giden müşterilere Amazon Go'daki gibi bir yapay zeka eşlik edecek.
Amazon'un Twitter'da paylaştığı promosyon videosuna göre müşteriler, Amazon'un mobil uygulamasıyla beğendikleri herhangi bir ürünün QR kodunu tarayarak renk ve boyut seçeneklerini inceleyip arzuladıklarını tercih edecek.
Amazon Style is new and all about ✨you✨— Amazon (@amazon) January 20, 2022
Our first-ever physical apparel store reimagines the shopping experience featuring advanced machine learning to make it easier than ever for you to find clothes you love. https://t.co/qDvizNDquA pic.twitter.com/j1CRJOXG2f
Giysilerin çoğu mağazanın arka tarafında tutulacak ve satış katında her giysiden yalnızca bir numune bulunacak.
Giysileri denemek isteyen müşteriler, hep uygulamayı kullanmak yoluyla soyunma odası için sanal kuyruğa girecek, hazır olduklarında soyunma odasının kapısını açtıracak ve seçtikleri kıyafetleri paket ettirecek.
Amazon is opening a real-world clothing store with high-tech fitting rooms.🛍️ https://t.co/8XJS1tSvUH— CNBC (@CNBC) January 20, 2022
'Sihirli dolap' denilen soyunma odası, ortalama çok daha büyük olacak. Dokunmatik ekranı sayesinde müşteri daha fazla ürün talep edebilecek. İlave ürünler doğrudan iki taraflı bir dolaba teslim edilerek müşterinin deneme süreci asla kesintiye uğratılmayacak.
Amazon’s first clothing store lets you summon clothes to the fitting room https://t.co/MKlCJVN7Wt pic.twitter.com/UKmjFpDm46— The Verge (@verge) January 20, 2022
Aynı zamanda sanal moda danışmanı görevi görecek dokunmatik ekran, seçilen giysilere eşlik edebilecek ürünler sunacak ve tavsiyeleri kişiselleştirmek için her müşterinin taradığı giysilerin Amazon Shopping uygulamasında kaydını tutacak.
Amazon’un İdari Direktörü Simoina Vasen, ‘Amazon Style’ mağaza konsepti hakkında bilgi verirken, 'müşteri deneyimini önemli ölçüde iyileştirebileceklerini düşündükleri için fiziksel perakende işine girdiklerini' belirtti.
Amazon açıklamasında "Müşterilerin harika görünümler bulmasına yardımcı olmaya odaklanan bir alışveriş deneyimi tasarlamayı takıntı haline getirdik ve bu bizi Amazon Style'ı yaratmaya yöneltti. Keşfe ilham veren ve amazon.com'da alışverişin en iyilerini, mükemmel bir uyum sağlamak için öğelere dokunma ve deneme avantajıyla birleştiren bir alışveriş deneyimi sunmaktan dolayı çok heyecanlıyız" denildi.
Amazon, yeni mağazasında yüzlerce tanınmış markayı sunacağını duyurdu, ama bunların hangileri olduğunu açıklamadı. Mağazanın kapılarının moda tutkunları için açılacağı tarih de henüz belli değil.
Amazon'un 31 Aralık 2020 itibariyle Kuzey Amerika'da 611 fiziksel mağazası vardı, ancak bunların hiçbiri özel olarak giyim mağazası değildi. E-ticaret devi, 2002 yılında çevrimiçi kıyafet satmaya başladığından beri Amerika'nın en büyük moda perakendecisi haline geldi.
Bu arada interaktif alışveriş teknolojisi, giyim mağazaları için tamamen yeni bir konsept değil. Örneğin Nike mağazaları, Nike uygulaması üyelerinin alışveriş yaparken ayakkabı ve giysi denemesi için üzerlerindeki kodları taramasına imkan tanıyor. Reformation ve American Eagle gibi giyim markaları, farklı yardımcı seçenekler de sunuyor. Ancak şimdiki halde Amazon hepsini birleştirmiş görünüyor.