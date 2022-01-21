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https://tr.sputniknews.com/20220121/kaftancioglundan-erdoganin-sozlerine-tepki-bu-ulkede-bir-kadinin-bile-dilini-koparamayacaksin-1052997977.html
Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan’ın sözlerine tepki: Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın
Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan’ın sözlerine tepki: Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" sözlerine CHP'den tepki... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T21:46+0300
2022-01-21T21:46+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
chp
sezen aksu
çamlıca camii
canan kaftancıoğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.amaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan konuşmasında, sanatçı Sezen Aksu’nun eski bir şarkısının sözleriyle ilgili tartışmalara katıldı.Erdoğan mihrapta yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Sanat, sanatçı düşmanlığına gelinceye kadar düpedüz ve apaçık kadın düşmanlığı… Gerisi ve gerekçesi tamamen teferruat… Yetti artık! Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın! O çok kadınlar, tek adamların sesini kısmayı başaracak göreceksiniz” ifadelerini kullandı.
türkiye
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recep tayyip erdoğan, chp, sezen aksu, çamlıca camii, canan kaftancıoğlu

Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan’ın sözlerine tepki: Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın

21:46 21.01.2022
© DHACanan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" sözlerine CHP'den tepki geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'a "Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın!" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

amaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan konuşmasında, sanatçı Sezen Aksu’nun eski bir şarkısının sözleriyle ilgili tartışmalara katıldı.
Erdoğan mihrapta yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Sanat, sanatçı düşmanlığına gelinceye kadar düpedüz ve apaçık kadın düşmanlığı… Gerisi ve gerekçesi tamamen teferruat… Yetti artık! Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın! O çok kadınlar, tek adamların sesini kısmayı başaracak göreceksiniz” ifadelerini kullandı.
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