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Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan’ın sözlerine tepki: Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın
© DHACanan Kaftancıoğlu
© DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" sözlerine CHP'den tepki geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan'a "Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın!" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.
amaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan konuşmasında, sanatçı Sezen Aksu’nun eski bir şarkısının sözleriyle ilgili tartışmalara katıldı.
amaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan konuşmasında, sanatçı Sezen Aksu’nun eski bir şarkısının sözleriyle ilgili tartışmalara katıldı.
Erdoğan mihrapta yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Sanat, sanatçı düşmanlığına gelinceye kadar düpedüz ve apaçık kadın düşmanlığı… Gerisi ve gerekçesi tamamen teferruat… Yetti artık! Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın! O çok kadınlar, tek adamların sesini kısmayı başaracak göreceksiniz” ifadelerini kullandı.
"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Sanat, sanatçı düşmanlığına gelinceye kadar düpedüz ve apaçık kadın düşmanlığı… Gerisi ve gerekçesi tamamen teferruat… Yetti artık! Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın! O çok kadınlar, tek adamların sesini kısmayı başaracak göreceksiniz” ifadelerini kullandı.
Sanat, sanatçı düşmanlığına gelinceye kadar düpedüz ve apaçık kadın düşmanlığı…— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) January 21, 2022
Gerisi ve gerekçesi tamamen teferruat…
Yetti artık!
Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın!
O çok kadınlar, tek adamların sesini kısmayı başaracak göreceksiniz.. https://t.co/n0qVvdHDtv