https://tr.sputniknews.com/20220121/kaftancioglundan-erdoganin-sozlerine-tepki-bu-ulkede-bir-kadinin-bile-dilini-koparamayacaksin-1052997977.html

Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan’ın sözlerine tepki: Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın

Kaftancıoğlu’ndan Erdoğan’ın sözlerine tepki: Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir" sözlerine CHP'den tepki... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T21:46+0300

2022-01-21T21:46+0300

2022-01-21T21:46+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

sezen aksu

çamlıca camii

canan kaftancıoğlu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.amaz sonrası cemaate seslenen Erdoğan konuşmasında, sanatçı Sezen Aksu’nun eski bir şarkısının sözleriyle ilgili tartışmalara katıldı.Erdoğan mihrapta yaptığı konuşmada şunları söyledi:"Hakaretlerin bini bir para. Bütün bunların karşısında dimdik duracak olanlar sizlersiniz. Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak bizim görevimizdir. Havva validemize kimsenin dili uzanamaz. Onlara da had bildirmek bizim görevimizdir."CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Kaftancıoğlu, “Sanat, sanatçı düşmanlığına gelinceye kadar düpedüz ve apaçık kadın düşmanlığı… Gerisi ve gerekçesi tamamen teferruat… Yetti artık! Bu ülkede bir kadının bile dilini koparamayacaksın! O çok kadınlar, tek adamların sesini kısmayı başaracak göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

türkiye

çamlıca camii

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recep tayyip erdoğan, chp, sezen aksu, çamlıca camii, canan kaftancıoğlu