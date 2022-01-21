https://tr.sputniknews.com/20220121/nato-son-30-yilda-rusyanin-dibine-kadar-gelirken-geriye-bir-adim-daha-atamayacak-duruma-getirdi-1053050750.html

'NATO son 30 yılda Rusya'nın dibine kadar gelirken, geriye bir adım daha atamayacak duruma getirdi'

'NATO son 30 yılda Rusya'nın dibine kadar gelirken, geriye bir adım daha atamayacak duruma getirdi'

Okay Deprem’e göre, NATO Rusya'yı geriye adım atamayacak yere getirdi. Rusya'nın 2014'te Donbass'a girmediğini, Donetsk ve Lugansk'ın ise tercihini yaptığını... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T22:01+0300

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ABD ve Rusya Federasyonu dışişleri bakanlarının Cenevre buluşmasının ardından dikkatler, Moskova'nın NATO'nun genişlemesi karşısında sunduğu Avrupa ve küresel güvenlik mimarisini etkileyecek tekliflerine verilecek yanıtlara çevrildi. Rusya'nın detaylarıyla yazılı olarak beklediği yanıtların ABD tarafından iletilmesi bekleniyor. Diğer yandan ABD ve en sıkı müttefiki Britanya'nın 'Rusya Ukrayna'yı istila edecek, darbe yapacak' temalı propagandaları eşliğinde Kiev'e silah yığınakları ve askeri destekleri sürüyor. Moskova ise ısrarla Ukrayna'ya saldırılmayacağını, bu haberlerin ABD ve müttefikleri tarafından kasıtlı yaratılan bir histeri olduğunu kaydediyorUkrayna'da 2914'te Maydan darbesinin ardından Kiev'le yolunu ayırırken, bağımsızlık kararlarını uygulanmayan Minsk anlaşmaları sürecinde dondurmuş Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri ise olası provokasyonlar karşısında tetikte. Özellikle Ukrayna rejiminin güvenlik organlarında etkinleşmiş Sağ Sektör ve Azov Taburu gibi unsurların Donbass'ta sabotaj faaliyetlerine girmesinden endişe ediliyor.NATO'nun ısrarlı genişleme politikalarının yarattığı gerilim ve Ukrayna'ya etkilerini 2014 darbesini Donbass'ta izlemiş gazeteci ve yazar Okay Deprem'le konuştuk.'NATO son 30 yılda Rusya'nın dibine kadar gelirken, geriye bir adım daha atamayacak duruma getirdi'Okay Deprem’e göre, NATO son 30 yılda beş dalga halinde genişleyerek Rusya'nın dibine kadar gelirken, işleri Moskova'nın geriye bir adım daha atamayacağı duruma getirdi. Moskova'nın Donbass için harekete geçmesinin iki şart bulunduğu görüşündeki Deprem, bunların Ukrayna'ya NATO'nun taktiksel ve stratejik konvansiyonel silahlarını yerleştirmesi ve Kiev'in Donetsk ve Lugansk'a saldırıya geçmesi olduğunu söyledi. Deprem'e göre Moskova için son dönemde öne çıkan bir faktör de Rusya vatandaşlığına geçenler:'Ukrayna'nın cephedeki askerleri bile aralarında Rusça konuşurken...'Deprem, Rusya Federasyonu'nun ne 2014 ne de son krizde resmi ordusuyla Donbass'a girmediğini söylerken, Donetsk ve Lugansk'taki yapıların ise en baştan tercihlerini yaptıkları görüşünde. Cephedeki Ukrayna askerlerinin bile aralarında Rusça konuştuklarını aktaran Deprem, Donetsk ve Lugansk'taki cumhuriyetlerin Rus diline dokunulmaması, özerklik ve Sovyet döneminin mirasının sahiplenilmesini şartlarına atıf yaptı. Deprem, Kiev'in ise tam aksine Rusça'yı resmi dil olmaktan çıkartıp Sovyet mirasını silerken Nazi işbirlikçileri Banderistler ve Ukrayna Kurtuluş Ordusu'nu onurlandırdığını söyledi:'Kitlesel talep, beklenti Donbass’tan çok kuvvetli çıktı'2014'de Ukrayna'dan ayrılmayı seçen Kırım'ın aksine Donbass'ın özerkliğinin bulunmadığını ancak nüfusunun tamamının Rusça konuşanlardan, etnik olarak da Ruslardan oluşan bir sosyolinguistik bir yapı oluşturduğunu anımsatan Deprem, bölgenin geçmişte de Moskova ile idari bağlarına atıfta bulundu:“Ukrayna döneminde Kırım özerkti. Ukrayna’nın 2014’ün bahar aylarında yaşadığı kırılmada sonradan ilk ayrılan Kırım oldu. Ama Kırım dışında tamamen özerk bir vilayet yoktu. Donbass, Lugansk il statüsündeydi. Ukrayna Almanya gibi hiçbir zaman federal yapıya dönüşmedi. Sonuç itibariyle kitlesel talep, beklenti Donbass’tan çok kuvvetli çıktı. Rusça konuşulan güneydoğu bölgelerindeki illerde de benzer gelişmeler olacaktı, o kadar olmadı. Donbass’ın farkı şuydu. Donbass’ta halkın tamamı istisnasız Rusça konuşan, etnik olarak da yarısına yakını etnik Rus nüfusundan oluşan bir sosyolinguistik yapı. Bu bakımdan diğer vilayetlerden ayrılan bir ildi. Zaten Çarlık Rusya’sının son dönemlerinde Ekim Devrimi'nden de önce Donbass’ın olduğu bölg Rusya'ya dahildi. Daha sonra da Rusya Sovyetler'ine bağlıyken, zaman içinde Ukrayna'ya verilmiş bir yerdi.'Donbass'taki stratejik tesislere Ukrayna tarafından sabotajlar bekleniyor'Deprem'e göre Rusya Federasyonu, NATO'nun füzelerinin yerleştirildiği bir Ukrayna'yı kabul edemez. Donbass'ta özellikle Ukrayna tarafının aşırı sağcı askeri unsurlarının sabotaj saldırılarının beklendiğini aktaran Deprem, böyle bir olasılığa verilecek tepkinin Ukrayna tarafından 'saldırı için açık çek' olarak kullanılması ihtimaline atıfta bulundu. Deprem, Donetsk'teki Halk Milisi yetkilisi Basurin'in giderek merkezi hükümeti de tehdit eden neonazi paramiliter gruplardan kurtulmak için onları ateşe atma senaryosundan da söz ettiğini aktardı:

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, nato, ceyda karan, rusya, donbass, ukrayna