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https://tr.sputniknews.com/20220121/rus-silah-kontrol-sistemi-oldugu-dusunulen-radyo-istasyonunda-gangnam-style-caldi-1052979986.html
Rus silah kontrol sistemi olduğu düşünülen radyo istasyonunda Gangnam Style çaldı
Rus silah kontrol sistemi olduğu düşünülen radyo istasyonunda Gangnam Style çaldı
Rusya’daki otomatik nükleer silah kontrol sistemi olduğu düşünülen esrarengiz bir radyo istasyonu hafta sonu birdenbire Güney Koreli şarkıcı PSY’nin ‘Gangnam... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T14:08+0300
2022-01-21T14:10+0300
rusya
sovyetler birliği
vietnam
psy
gangnam style
kanal
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Gözlemciler tarafından, NzhTI (НЖТИ) çağrı kodunu kullanan bir radyo istasyonunda cumartesi gününe kadar PSY’nin ‘Gangnam Style’ şarkısının çaldığı fark edildi.Birkaç gün sonra istasyondan daha ilginç şeyler duyulmaya başladı. Frekanslar bir bilgisayar programı üzerinden görsele döküldüğünde üzerinde ‘gizli bir mesaj’ olduğu görüldü. Bu gizli mesaj internette sıkça görülen, gülen suratlı trol görseliydi. Daha sonra başka görüntüler de ortaya çıkınca radyo frekansının korsan bir istasyon tarafından ele geçirilmiş olabileceği çıkarımına varıldı.İstasyonun ne amaçla kullanıldığı bilinmese de konuyla ilgili farklı teoriler ortaya atıldı. Kimileri bu frekansın casusluk ajansları tarafından belirli kişilere tüm dünyada şifreli mesajları iletmek için kullandığını düşünüyor. Bir diğer teori de bu istasyonda Sovyetler Birliği’nin geliştirdiği, düşman saldırısı neticesinde ulusal yönetimin tamamının imha edilmesi durumunda nükleer silahlarının otomatik olarak fırlatıldığından emin olmayı sağlayan Dead Hand’in gönderdiği bir ‘her şey yolunda’ sinyali olduğu yönünde. Nitekim nükleer saldırılardan kaynaklı herhangi bir ışık kombinasyonu, radyoaktivite ve yüksek basınç, eski Sovyet yetkililerinin 1990’larda olduğunu belirttiği ve bugün Rusya’da da hala olduğu düşünülen böylesi bir cihazı otomatik olarak harekete geçirecek. Ancak sinyal izlendiğinde Moskova’nın kuzey doğusundaki Povarovo’da, 2010 yılında bulunan ve uzun zamandır terk edilmiş vaziyette olduğu görülen bir askeri tesisten geldiği anlaşıldı. Yayın kaynağı da o zamandan beri daha gizli noktalara taşınmış durumda. Bu arada istasyondan ilk kez bir şarkı duyulmuyor. 2010 yılında Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski’nin ‘Kuğu Gölü’ balesinden bir kesit de yayınlanmıştı. Bu parça özel bir mesaj göndermek için mi yayınlanmıştı bilinmiyor, ancak bu tür olaylara daha önce rastlanmıştı. 29 Nisan 1975’te Vietnam’ın Saigon kentindeki ABD’li radyo istasyonu Irving Belin’s ‘White Christmas’ şarkısını tekrar tekrar çalmıştı. Bu, ABD’li personelin şehri tahliye etmesi yönünde bir sinyaldi. Ertesi gün, Vietnam Halk Ordusu kenti almış, daha sonra bu şehre Ho Chi Minh City adı verilmişti.
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rusya, sovyetler birliği, vietnam, psy, gangnam style, kanal

Rus silah kontrol sistemi olduğu düşünülen radyo istasyonunda Gangnam Style çaldı

14:08 21.01.2022 (güncellendi: 14:10 21.01.2022)
© AP Photo / Lee Jin-manPsy- Gangnam Style
Psy- Gangnam Style - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
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Rusya’daki otomatik nükleer silah kontrol sistemi olduğu düşünülen esrarengiz bir radyo istasyonu hafta sonu birdenbire Güney Koreli şarkıcı PSY’nin ‘Gangnam Style’ şarkısını çalmaya başladı.
Gözlemciler tarafından, NzhTI (НЖТИ) çağrı kodunu kullanan bir radyo istasyonunda cumartesi gününe kadar PSY’nin ‘Gangnam Style’ şarkısının çaldığı fark edildi.
Birkaç gün sonra istasyondan daha ilginç şeyler duyulmaya başladı.
Frekanslar bir bilgisayar programı üzerinden görsele döküldüğünde üzerinde ‘gizli bir mesaj’ olduğu görüldü. Bu gizli mesaj internette sıkça görülen, gülen suratlı trol görseliydi. Daha sonra başka görüntüler de ortaya çıkınca radyo frekansının korsan bir istasyon tarafından ele geçirilmiş olabileceği çıkarımına varıldı.
İstasyonun ne amaçla kullanıldığı bilinmese de konuyla ilgili farklı teoriler ortaya atıldı.
Kimileri bu frekansın casusluk ajansları tarafından belirli kişilere tüm dünyada şifreli mesajları iletmek için kullandığını düşünüyor. Bir diğer teori de bu istasyonda Sovyetler Birliği’nin geliştirdiği, düşman saldırısı neticesinde ulusal yönetimin tamamının imha edilmesi durumunda nükleer silahlarının otomatik olarak fırlatıldığından emin olmayı sağlayan Dead Hand’in gönderdiği bir ‘her şey yolunda’ sinyali olduğu yönünde.
Nitekim nükleer saldırılardan kaynaklı herhangi bir ışık kombinasyonu, radyoaktivite ve yüksek basınç, eski Sovyet yetkililerinin 1990’larda olduğunu belirttiği ve bugün Rusya’da da hala olduğu düşünülen böylesi bir cihazı otomatik olarak harekete geçirecek. Ancak sinyal izlendiğinde Moskova’nın kuzey doğusundaki Povarovo’da, 2010 yılında bulunan ve uzun zamandır terk edilmiş vaziyette olduğu görülen bir askeri tesisten geldiği anlaşıldı. Yayın kaynağı da o zamandan beri daha gizli noktalara taşınmış durumda.
Bu arada istasyondan ilk kez bir şarkı duyulmuyor. 2010 yılında Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski’nin ‘Kuğu Gölü’ balesinden bir kesit de yayınlanmıştı. Bu parça özel bir mesaj göndermek için mi yayınlanmıştı bilinmiyor, ancak bu tür olaylara daha önce rastlanmıştı.
29 Nisan 1975’te Vietnam’ın Saigon kentindeki ABD’li radyo istasyonu Irving Belin’s ‘White Christmas’ şarkısını tekrar tekrar çalmıştı. Bu, ABD’li personelin şehri tahliye etmesi yönünde bir sinyaldi. Ertesi gün, Vietnam Halk Ordusu kenti almış, daha sonra bu şehre Ho Chi Minh City adı verilmişti.
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