https://tr.sputniknews.com/20220121/rusya-disisleri-abd-disislerinin-ukrayna-hakkindaki-dezenformasyon-verileri-yalan-ve-aptallik-1052991040.html

Rusya Dışişleri: ABD Dışişleri'nin Ukrayna hakkındaki dezenformasyon verileri ‘yalan ve aptallık’

Rusya Dışişleri: ABD Dışişleri'nin Ukrayna hakkındaki dezenformasyon verileri ‘yalan ve aptallık’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Ukrayna hakkındaki dezenformasyonuna ilişkin raporunun gerçekle ilgisi... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T17:31+0300

2022-01-21T17:31+0300

2022-01-21T17:40+0300

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mariya zaharova

abd dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Ukrayna hakkındaki dezenformasyonuna ilişkin raporunda yer alan verileri ‘insanlık dışı yalanlar ve aptallık’ olarak nitelendirdi.Zaharova, “Raporda sadece insanlık dışı yalanlar ve aptallığın görüldüğü pasajlar var. Burada yalan mı yoksa cehalet mi daha ağır basıyor, kafa yormak bile istemiyorum. Ancak kesin olarak bildiğim bir şey var; bunu ancak ‘hakikat bakanlığı’ yayınlayabilir” ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'nın Rus askeri güçlerinin Rusya topraklarında konuşlandırılmasıyla ilgili açıklamalarının sahte olduğu yönündeki iddiasını örnek olarak gösteren Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın ‘Rusya'yı NATO askeri üsleriyle çevrelemenin ve ittifakın doğuya doğru genişletilmesinin söz konusu olmadığı’ yönündeki açıklamalarına dikkat çekerek şunları kaydetti:“ABD’li diplomatların kanıtları ise ‘dahice’; Rusya’nın 20 bin kilometrelik sınırının sadece 1.2'si NATO sınırıyla kesişiyor ve karadaki 14 komşudan sadece 5’inin Rusya ile sınırı bulunuyor. İçinden çıkılabilecek böyle bir durum nasıl çevreleme olabilir ki.”Zaharova ayrıca, ‘Ukrayna hükümetinin Rusça konuşan halka yönelik tehditleri hakkında güvenilir bir veri bulunmadığı’ iddiasının bile bu tezleri ‘çürütmeye’ yeterli olduğuna vurgu yaparak, ülkenin eski Dışişleri Bakanı Arsen Avakov'un bir Rus gazteciye yönelik tehditlerini de başka bir örnek olarak gösterdi.Daha once, ABD Dışişleri Bakanlığı ‘Ukrayna’yı Batı'nın çatışmaya ittiği, Kiev'in Rusya ile ilişkilerde saldırgan olduğu ve Rus birliklerinin ülke toprakları içindeki intikallerine’ ilişkin açıklamaların kurgu olduğunu ileri sürmüştü.

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