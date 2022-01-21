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https://tr.sputniknews.com/20220121/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ryabkov-kimseden-korkmuyoruz-abdden-bile-1052983703.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Kimseden korkmuyoruz, ABD’den bile
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Kimseden korkmuyoruz, ABD’den bile
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, NATO’dan istenen güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelerin sürdüğü Cenevre’de kendisine yöneltilen bir soru üstüne... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T15:02+0300
2022-01-21T15:24+0300
dünya
abd
rusya
ukrayna
sergey ryabkov
cbs
soru
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İsviçre’nin Cenevre kentinde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’a, CBS News muhabiri tarafından, "Rusya Ukrayna’dan korkuyor mu? Neden Ukrayna’dan korkuyorsunuz? Neden kendinizi korumanız gerektiğini hissediyorsunuz" şeklinde bir soru yöneltildi.Ryabkov soruya, “Biz kimseden korkmuyoruz, ABD’den bile…” yanıtını verdi.Rusya’nın güvenlik garantisi görüşmelerindeki müzakerecilerinden birisi olan Ryabkov’a bu sorunun yöneltilmesi, Rusya’nın ABD ile NATO’dan istediği güvenlik garantilerine ilişkin temasların Cenevre’de sürdüğü bir döneme denk geldi. Söz konusu güvenlik garantileri, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi durdurması, Ukrayna’nın ittifaka üye olarak kabul edilmeyeceğinin taahhüt edilmesi ve Rusya sınırları yakınına saldırı silahları konuşlandırılmaması gibi şartlar içeriyor.Rusya bu güvenlik taleplerine ilişkin anlaşma taslaklarını sunmuş durumda ve karşı taraftan gelecek yanıtları bekliyor. Rusya’nın yazılı güvenlik garantisi taleplerini gündeme getirmesi, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin yeniden tırmandığı ve Batı ülkelerinin de Ukrayna hükümetine askeri yardımlarını artırdığı bir döneme denk geldi.
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abd, rusya, ukrayna, sergey ryabkov, cbs, soru

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov: Kimseden korkmuyoruz, ABD’den bile

15:02 21.01.2022 (güncellendi: 15:24 21.01.2022)
© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Fotoğraf bankasına girSergey Ryabkov
Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, NATO’dan istenen güvenlik garantilerine ilişkin görüşmelerin sürdüğü Cenevre’de kendisine yöneltilen bir soru üstüne, Rusya’nın ‘kimseden, ABD’den dahi korkmadığını’ söyledi.
İsviçre’nin Cenevre kentinde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’a, CBS News muhabiri tarafından, "Rusya Ukrayna’dan korkuyor mu? Neden Ukrayna’dan korkuyorsunuz? Neden kendinizi korumanız gerektiğini hissediyorsunuz" şeklinde bir soru yöneltildi.
Ryabkov soruya, “Biz kimseden korkmuyoruz, ABD’den bile…” yanıtını verdi.
Rusya’nın güvenlik garantisi görüşmelerindeki müzakerecilerinden birisi olan Ryabkov’a bu sorunun yöneltilmesi, Rusya’nın ABD ile NATO’dan istediği güvenlik garantilerine ilişkin temasların Cenevre’de sürdüğü bir döneme denk geldi. Söz konusu güvenlik garantileri, NATO’nun Rusya sınırlarına doğru genişlemeyi durdurması, Ukrayna’nın ittifaka üye olarak kabul edilmeyeceğinin taahhüt edilmesi ve Rusya sınırları yakınına saldırı silahları konuşlandırılmaması gibi şartlar içeriyor.
Rusya bu güvenlik taleplerine ilişkin anlaşma taslaklarını sunmuş durumda ve karşı taraftan gelecek yanıtları bekliyor. Rusya’nın yazılı güvenlik garantisi taleplerini gündeme getirmesi, Ukrayna’nın doğusunda gerilimin yeniden tırmandığı ve Batı ülkelerinin de Ukrayna hükümetine askeri yardımlarını artırdığı bir döneme denk geldi.
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