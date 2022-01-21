Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220121/rusya-saglik-bakani-murasko-kovid-19-tedavisi-icin-yeni-ilaclar-gelistiriyoruz-1052962633.html
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 tedavisi için yeni ilaçlar geliştiriyoruz
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 tedavisi için yeni ilaçlar geliştiriyoruz
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için yeni ilaçları geliştirme ve klinik araştırma çalışmalarının... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T01:59+0300
2022-01-21T01:59+0300
koronavirüs
rusya
delta
mihail muraşko
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045008469_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f2f7041fd42f01e2158d632904a84a72.jpg
Muraşko, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Kovid enfeksiyonunun tedavisi için bir dizi yeni ilaç üzerinde geliştirme ve klinik araştırma çalışmaları yapılıyor” ifadesini kullandı.Halihazırda Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid tedavisi için önerilen ilaçların ‘Delta’ ve ‘Omicron’ varyantlarına karşı kullanıldığını kaydeden Bakan, “Şu anda kullanılmakta olan ilaçlar tüm testlerden geçti. Bu konuda uzmanlarımızın, laboratuvarlarımızın raporları var, buna uluslararası dergilerde çıkan araştırma sonuçları da dahil. Tüm bunlar, ilaçların etkinliğini teyit ediyor” dedi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045008469_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_9b873b268c2e22e960fbac114a8032e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, delta, mihail muraşko, omicron

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 tedavisi için yeni ilaçlar geliştiriyoruz

01:59 21.01.2022
© Sputnik / Maxim Blinov / Fotoğraf bankasına girRusya - koronavirüs - Kovid-19 testi
Rusya - koronavirüs - Kovid-19 testi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Sputnik / Maxim Blinov
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için yeni ilaçları geliştirme ve klinik araştırma çalışmalarının yapıldığını belirtti.
Muraşko, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Kovid enfeksiyonunun tedavisi için bir dizi yeni ilaç üzerinde geliştirme ve klinik araştırma çalışmaları yapılıyor” ifadesini kullandı.
Halihazırda Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid tedavisi için önerilen ilaçların ‘Delta’ ve ‘Omicron’ varyantlarına karşı kullanıldığını kaydeden Bakan, “Şu anda kullanılmakta olan ilaçlar tüm testlerden geçti. Bu konuda uzmanlarımızın, laboratuvarlarımızın raporları var, buna uluslararası dergilerde çıkan araştırma sonuçları da dahil. Tüm bunlar, ilaçların etkinliğini teyit ediyor” dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce