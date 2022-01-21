https://tr.sputniknews.com/20220121/rusya-saglik-bakani-murasko-kovid-19-tedavisi-icin-yeni-ilaclar-gelistiriyoruz-1052962633.html

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 tedavisi için yeni ilaçlar geliştiriyoruz

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 tedavisi için yeni ilaçlar geliştiriyoruz

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için yeni ilaçları geliştirme ve klinik araştırma çalışmalarının... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T01:59+0300

2022-01-21T01:59+0300

2022-01-21T01:59+0300

koronavirüs

rusya

delta

mihail muraşko

omicron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1045008469_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f2f7041fd42f01e2158d632904a84a72.jpg

Muraşko, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Kovid enfeksiyonunun tedavisi için bir dizi yeni ilaç üzerinde geliştirme ve klinik araştırma çalışmaları yapılıyor” ifadesini kullandı.Halihazırda Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid tedavisi için önerilen ilaçların ‘Delta’ ve ‘Omicron’ varyantlarına karşı kullanıldığını kaydeden Bakan, “Şu anda kullanılmakta olan ilaçlar tüm testlerden geçti. Bu konuda uzmanlarımızın, laboratuvarlarımızın raporları var, buna uluslararası dergilerde çıkan araştırma sonuçları da dahil. Tüm bunlar, ilaçların etkinliğini teyit ediyor” dedi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, delta, mihail muraşko, omicron