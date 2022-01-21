Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 tedavisi için yeni ilaçlar geliştiriyoruz

Muraşko, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Kovid enfeksiyonunun tedavisi için bir dizi yeni ilaç üzerinde geliştirme ve klinik araştırma çalışmaları yapılıyor” ifadesini kullandı.Halihazırda Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid tedavisi için önerilen ilaçların ‘Delta’ ve ‘Omicron’ varyantlarına karşı kullanıldığını kaydeden Bakan, “Şu anda kullanılmakta olan ilaçlar tüm testlerden geçti. Bu konuda uzmanlarımızın, laboratuvarlarımızın raporları var, buna uluslararası dergilerde çıkan araştırma sonuçları da dahil. Tüm bunlar, ilaçların etkinliğini teyit ediyor” dedi.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için yeni ilaçları geliştirme ve klinik araştırma çalışmalarının yapıldığını belirtti.
Muraşko, dün gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Kovid enfeksiyonunun tedavisi için bir dizi yeni ilaç üzerinde geliştirme ve klinik araştırma çalışmaları yapılıyor” ifadesini kullandı.
Halihazırda Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid tedavisi için önerilen ilaçların ‘Delta’ ve ‘Omicron’ varyantlarına karşı kullanıldığını kaydeden Bakan, “Şu anda kullanılmakta olan ilaçlar tüm testlerden geçti. Bu konuda uzmanlarımızın, laboratuvarlarımızın raporları var, buna uluslararası dergilerde çıkan araştırma sonuçları da dahil. Tüm bunlar, ilaçların etkinliğini teyit ediyor” dedi.