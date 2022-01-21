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'Takıma cesaret, rakiplere gözdağı': Yasaklı vuvuzela Afrika Uluslar Kupası'yla geri döndü
'Takıma cesaret, rakiplere gözdağı': Yasaklı vuvuzela Afrika Uluslar Kupası'yla geri döndü
Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çıkardığı yüksek ses nedeniyle yasaklanan ‘vuvuzela’ Kamerun’da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda sokaklarda... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T12:26+0300
2022-01-21T12:37+0300
vuvuzela
spor
afrika
futbol
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Kamerun’da devam eden Afrika Uluslar Kupası maçları öncesinde, maçların oynandığı şehirlerin caddeleri ve stadyumlar vuvuzela sesiyle yankılanıyor.Güney Afrika zurnası diye de adlandırılan 61 santimetre boyunda ve 100 gram ağırlığında olan vuvuzelanın herhangi bir tuşu veya tonlama deliği yok.Futbolseverlerin ilk olarak, Güney Afrika’da düzenlenen 2010 Dünya Kupası maçlarında tanıştığı vuvuzela, çıkardığı yüksek ve gürültülü sesi ile kimi futbolsever ve futbolcuları rahatsız ediyor.Afrikalı futbolseverlerin en önemli tezahürat aracı olan üflemeli çalgı vuzuvela, üfleyen kişinin ritmine bağlı olarak, fil sesine benzer bir ses çıkartıyor.Toplu olarak çalındığında 135 desibel ses çıkaran vuvuzela, birçok taraftar ve futbol takımı tarafından rahatsız edici olarak değerlendiriliyor.Çıkardığı sesle ekran başındaki futbolseverleri de rahatsız eden vuvuzela, 2009’da FİFA Konfederasyon Kupası'nda futbolcuları olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklanmıştı.Bazı yerel yönetimler, insan sağlığına zararlı olduğunu gerekçe göstererek vuvuzelanın satışını yasaklıyor.'Seferberlik çağrısı yapıyoruz'Kamerunlu futbolsever Mussa Bouba, vuvuzelanın çok yönlü kullanımı olduğunu söyledi.Vuvuzela sesine alışkın olmayanların korktuğunu belirten Bouba, “Vuvuzelayla kendi ekiplerimize cesaretlendirirken, rakiplerimize gözdağı veriyoruz” diye konuştu.Diğer bir Kamerunlu futbolsever Adamou Ngo da “Vuvuzela ile seferberlik çağrısı yapıyoruz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20180226/vuvuzela-taraftar-sivas-seyirden-men-1032401142.html
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vuvuzela, afrika, futbol

'Takıma cesaret, rakiplere gözdağı': Yasaklı vuvuzela Afrika Uluslar Kupası'yla geri döndü

12:26 21.01.2022 (güncellendi: 12:37 21.01.2022)
© AAVuvuzela, Afrika Uluslar Kupası
Vuvuzela, Afrika Uluslar Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© AA
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Rusya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çıkardığı yüksek ses nedeniyle yasaklanan ‘vuvuzela’ Kamerun’da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda sokaklarda ve tribünlerde tekrar yerini aldı. Kamerunlu futbolsever Mussa Bouba, "Vuvuzelayla kendi ekiplerimize cesaret verirken, rakiplerimize gözdağı veriyoruz" dedi.
Kamerun’da devam eden Afrika Uluslar Kupası maçları öncesinde, maçların oynandığı şehirlerin caddeleri ve stadyumlar vuvuzela sesiyle yankılanıyor.
Güney Afrika zurnası diye de adlandırılan 61 santimetre boyunda ve 100 gram ağırlığında olan vuvuzelanın herhangi bir tuşu veya tonlama deliği yok.
Futbolseverlerin ilk olarak, Güney Afrika’da düzenlenen 2010 Dünya Kupası maçlarında tanıştığı vuvuzela, çıkardığı yüksek ve gürültülü sesi ile kimi futbolsever ve futbolcuları rahatsız ediyor.
Afrikalı futbolseverlerin en önemli tezahürat aracı olan üflemeli çalgı vuzuvela, üfleyen kişinin ritmine bağlı olarak, fil sesine benzer bir ses çıkartıyor.
Toplu olarak çalındığında 135 desibel ses çıkaran vuvuzela, birçok taraftar ve futbol takımı tarafından rahatsız edici olarak değerlendiriliyor.
Çıkardığı sesle ekran başındaki futbolseverleri de rahatsız eden vuvuzela, 2009’da FİFA Konfederasyon Kupası'nda futbolcuları olumsuz etkilediği gerekçesiyle yasaklanmıştı.
Bazı yerel yönetimler, insan sağlığına zararlı olduğunu gerekçe göstererek vuvuzelanın satışını yasaklıyor.

'Seferberlik çağrısı yapıyoruz'

Kamerunlu futbolsever Mussa Bouba, vuvuzelanın çok yönlü kullanımı olduğunu söyledi.
Vuvuzela sesine alışkın olmayanların korktuğunu belirten Bouba, “Vuvuzelayla kendi ekiplerimize cesaretlendirirken, rakiplerimize gözdağı veriyoruz” diye konuştu.
Diğer bir Kamerunlu futbolsever Adamou Ngo da “Vuvuzela ile seferberlik çağrısı yapıyoruz” dedi.
Demir Grup Sivasspor - Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2018
YAŞAM
Vuvuzela çalan taraftarlara seyirden men
26 Şubat 2018, 12:02
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