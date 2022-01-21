https://tr.sputniknews.com/20220121/tuzlada-kardan-adam-yapip-trafikte-gezdirdiler-1053001088.html

Tuzla’da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler

Tuzla’da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler

Tuzla’da yoğun kar yağışının ardından bir vatandaş aracının üstüne yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları Tuzla Belediye... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

istanbul

trafik

tuzla

kar

kardan adam

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Tuzla’da etkisini gösteren kar yağışının ardından Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi’nde bir vatandaş aracının üstüne yaptığı yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yazıcı, "Tuzla’da beklenen kar geldi, hatta geçiyor" dedi

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istanbul, trafik, tuzla, kar, kardan adam