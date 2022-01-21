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https://tr.sputniknews.com/20220121/tuzlada-kardan-adam-yapip-trafikte-gezdirdiler-1053001088.html
Tuzla’da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler
Tuzla’da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler
Tuzla’da yoğun kar yağışının ardından bir vatandaş aracının üstüne yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları Tuzla Belediye... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T23:57+0300
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yaşam
istanbul
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tuzla
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Tuzla’da etkisini gösteren kar yağışının ardından Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi’nde bir vatandaş aracının üstüne yaptığı yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yazıcı, "Tuzla’da beklenen kar geldi, hatta geçiyor" dedi
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istanbul, trafik, tuzla, kar, kardan adam

Tuzla’da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler

23:57 21.01.2022
© Twitter/@drsadiyazicikardan adam
kardan adam - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Twitter/@drsadiyazici
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Tuzla’da yoğun kar yağışının ardından bir vatandaş aracının üstüne yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Tuzla’da beklenen kar geldi, hatta geçiyor” sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Tuzla’da etkisini gösteren kar yağışının ardından Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi’nde bir vatandaş aracının üstüne yaptığı yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yazıcı, "Tuzla’da beklenen kar geldi, hatta geçiyor" dedi
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