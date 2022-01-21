Tuzla’da kardan adam yapıp trafikte gezdirdiler

Tuzla’da etkisini gösteren kar yağışının ardından Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi’nde bir vatandaş aracının üstüne yaptığı yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yazıcı, "Tuzla’da beklenen kar geldi, hatta geçiyor" dedi
Tuzla’da yoğun kar yağışının ardından bir vatandaş aracının üstüne yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı. Renkli görüntülerin oluştuğu o anları Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Tuzla’da beklenen kar geldi, hatta geçiyor” sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Tuzla’da etkisini gösteren kar yağışının ardından Tepeören Mahallesi Özvatan Caddesi’nde bir vatandaş aracının üstüne yaptığı yaptığı kardan adamla trafiğe çıktı.
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yazıcı, "Tuzla’da beklenen kar geldi, hatta geçiyor" dedi