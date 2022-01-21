https://tr.sputniknews.com/20220121/yeni-kurulan-metaverse-dernegiden-ilk-uyari-sanal-arazilerden-uzak-durun-paraniz-heba-olur-1052998179.html

Yeni kurulan Metaverse Derneği'den ilk uyarı: Sanal arazilerden uzak durun, paranız heba olur

Yeni kurulan Metaverse Derneği'den ilk uyarı: Sanal arazilerden uzak durun, paranız heba olur

Türkiye'de Metaverse konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Metaverse Derneği'ni kuran Alphan Manas, "3 yıl içinde bu teknolojide çok önemli gelişmeler... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T21:54+0300

2022-01-21T21:54+0300

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akşam postasi

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internet

metaverse

metaverse derneği

alphan manas

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Metaverse dünyada teknolojinin en önemli gündem maddesi. Türkiye’de Metaverse konusunda farkındalık yaratmak için Metaverse Derneği’ni kuran Alphan Manas, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu.Manas, "İnternetin geçmişine baktığımız zaman ilk web siteleri 1995 yıllarında yapılmaya başladı. O zamanlar reklam ajansları şirketlere web sayfası yapıyordu ve reklam ajansları tecrübe kazandılar. Biz şu anda Metaverse konusunda internetin 1994-1995 yıllarındaki gibiyiz. Önümüzde takribi 3 sene var. 3 sene içerisinde çok şey değişecek. Yavaş yavaş 3 boyutlu algısal evrenin içinde girmeye başlayacağız hatta evrenler içerisinde hareket edeceğiz. Bir evrenden başka bir evrene geçmeye başlayacağız çünkü herkesin evreni farklı olacak. Belki Facebook’un evrenine gireceğiz belki onun evreninden çıkıp Google'ın evrenine gireceğiz. Bu evrenler arasında seyahat etmeye başlayacağız. Bu işin sonu insanoğlunun ölümsüzlüğü aramasına kadar gidiyor. Ruhunu, bilinci bir avatara aktarmak ve bu avatarın yaşamına devam etmesi şeklinde yorumlanıyor" ifadelerini kullandı.'Sanal arazilerin yüzde 95'ini Türkler alıyor'"Facebook'un kendi Mataverse projesi ile beraber bizim hayatımızın bütün kontrolünü ele almaya çalışacak ama biz de Türkiye'de kurduğumuz Mataverse Derneği ile farkındalık yaratmak istiyoruz" vurgusunu yapan Manas, şunları söyledi:"Dünya merkeziyetsiz bir yapıya doğru gidiyor. Reklam verenin oyuncağı olmak istemiyorum o yüzden de benim evrenim merkeziyetsiz olsun ki kimse bana müdahale edemesin, kimse bana istemediğim takdirde reklam vermesin. Yaşamımı kimse kontrol etmesin diyebilmemiz gerekiyor ki bu da merkeziyetsiz evrenlerde ancak gerçekleşecek."Manas, "Özellikle dünya haritası üzerinde gerçek tapuya dayalı Türkiye’deki şehirleri ve gerçek konut ve arsaları içeren satışlara rağbet gösterilmemesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü bunu yapan en az 10 firma var. Satın aldığınız bir yerin aynı anda birçok platformda satılıyor olması anlam yaratmadığı gibi değer yaratması da söz konusu değil. İtalyan bir şirket, dünyadaki arsa alımlarının yüzde 95’inin Türkler tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Bizim milletimizde topraktan girme girilir, arsa değerlenir gibi bir konu yani genetiğimize işlemiş bir konu. Aynı zamanda fırsatçıyızdır, safızdır çabuk ikna oluruz ama bu 6 kurşunla Rus ruleti oynamak gibi bir şey bu kazanma şansınız yok. Verilen bu paralar heba olup gidecek" değerlendirmesini yaptı.

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2022

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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Atilla Güner https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

türkiye, google, facebook, internet, metaverse, metaverse derneği, alphan manas