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https://tr.sputniknews.com/20220122/antalyada-pitbull-cinsi-kopegin-saldirdigi-kisi-yaralandi-1053013910.html
Antalya'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
Antalya'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde köpeğin saldırısı sonucu kolundan yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T17:28+0300
2022-01-22T17:28+0300
2022-01-22T17:28+0300
türkiye
antalya
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kaş
pitbull
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Antalya'nın Kaş ilçesinde, oturduğu apartmanın giriş katında beslenen pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla yaralanan Mesut Bülent Yöngeviz, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kolundan yaralanan Yöngeviz, ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Polis ekipleri, köpeğin sahibi Nafi Pancar'a para cezası verdi.Apartmanda beslendiği tespit edilen köpek, Kaş Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220119/tehlikeli-irklarin-barinaklara-gonderilmemesi-icin-eylem-yapan-kadin-kafese-girdi-ve-havladi-1052906106.html
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antalya, köpek, kaş, pitbull
Antalya'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
Antalya'nın Kaş ilçesinde köpeğin saldırısı sonucu kolundan yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kaş ilçesinde, oturduğu apartmanın giriş katında beslenen pitbull cinsi köpeğin saldırısıyla yaralanan Mesut Bülent Yöngeviz, Kaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kolundan yaralanan Yöngeviz, ilk müdahalenin ardından
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri, köpeğin sahibi Nafi Pancar'a para cezası verdi.
Apartmanda beslendiği tespit edilen köpek, Kaş Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.