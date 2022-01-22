https://tr.sputniknews.com/20220122/ehliyet-sinavinda-6-bin-liralik-kopya-duzenegiyle-yakalandi-1053019570.html

Ehliyet sınavında 6 bin liralık kopya düzeneğiyle yakalandı

Ehliyet sınavında 6 bin liralık kopya düzeneğiyle yakalandı

Osmaniye'de ehliyet sınavına giren kişiden şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında kopya düzeneği buldu. 6 bin liraya kopya düzeneği kurdurduğu... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T22:08+0300

2022-01-22T22:08+0300

2022-01-22T22:20+0300

türkiye

ehliyet

sınav

kopya

düzenek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1053019387_0:1124:2001:2249_1920x0_80_0_0_972f890eaa58a4e841bb8a83c599cee9.jpg

Osmaniye'de e-sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek için gelen A.K.’den şüphelenen polis ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında A.K.’nın üzerinde Wi-Fi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu.​'Geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum'İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K. ilk ifadesinde, "Kopya düzeneğini internet üzerinden 6 bin TL karşılığında satın aldım. Sınavı daha önce geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220104/72-yasindaki-aday-ehliyet-sinavinda-kopya-duzenegiyle-yakalandi-1052390817.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ehliyet, sınav, kopya, düzenek