Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220122/ehliyet-sinavinda-6-bin-liralik-kopya-duzenegiyle-yakalandi-1053019570.html
Ehliyet sınavında 6 bin liralık kopya düzeneğiyle yakalandı
Ehliyet sınavında 6 bin liralık kopya düzeneğiyle yakalandı
Osmaniye'de ehliyet sınavına giren kişiden şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında kopya düzeneği buldu. 6 bin liraya kopya düzeneği kurdurduğu... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T22:08+0300
2022-01-22T22:20+0300
türkiye
ehliyet
sınav
kopya
düzenek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1053019387_0:1124:2001:2249_1920x0_80_0_0_972f890eaa58a4e841bb8a83c599cee9.jpg
Osmaniye'de e-sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek için gelen A.K.’den şüphelenen polis ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında A.K.’nın üzerinde Wi-Fi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu.​'Geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum'İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K. ilk ifadesinde, "Kopya düzeneğini internet üzerinden 6 bin TL karşılığında satın aldım. Sınavı daha önce geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220104/72-yasindaki-aday-ehliyet-sinavinda-kopya-duzenegiyle-yakalandi-1052390817.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/1053019387_0:749:2001:2249_1920x0_80_0_0_acfd99ce082814ca3eb8fc84aab93553.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ehliyet, sınav, kopya, düzenek

Ehliyet sınavında 6 bin liralık kopya düzeneğiyle yakalandı

22:08 22.01.2022 (güncellendi: 22:20 22.01.2022)
© DHAOsmaniye'de ehliyet sınavına giren kişiden şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında kopya düzeneği buldu.
Osmaniye'de ehliyet sınavına giren kişiden şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında kopya düzeneği buldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© DHA
Abone ol
Osmaniye'de ehliyet sınavına giren kişiden şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında kopya düzeneği buldu. 6 bin liraya kopya düzeneği kurdurduğu tespit edilen kişi, "Daha önceki sınavları geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.
Osmaniye'de e-sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek için gelen A.K.’den şüphelenen polis ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında A.K.’nın üzerinde Wi-Fi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu.​

'Geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum'

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K. ilk ifadesinde, "Kopya düzeneğini internet üzerinden 6 bin TL karşılığında satın aldım. Sınavı daha önce geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
72 yaşındaki aday, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2022
TÜRKİYE
72 yaşındaki aday, ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalandı
4 Ocak, 14:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce