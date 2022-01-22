Ehliyet sınavında 6 bin liralık kopya düzeneğiyle yakalandı

Osmaniye'de e-sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek için gelen A.K.’den şüphelenen polis ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında A.K.’nın üzerinde Wi-Fi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu.'Geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum'İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K. ilk ifadesinde, "Kopya düzeneğini internet üzerinden 6 bin TL karşılığında satın aldım. Sınavı daha önce geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Osmaniye'de ehliyet sınavına giren kişiden şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları üst aramasında kopya düzeneği buldu. 6 bin liraya kopya düzeneği kurdurduğu tespit edilen kişi, "Daha önceki sınavları geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.
Osmaniye'de e-sınav merkezinde ehliyet sınavına girmek için gelen A.K.’den şüphelenen polis ekipleri, şüphelinin üzerinde arama yaptı. Yapılan üst aramasında A.K.’nın üzerinde Wi-Fi destekli ses ve görüntü aktarımı yapan düzenek bulundu.
'Geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum'
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K. ilk ifadesinde, "Kopya düzeneğini internet üzerinden 6 bin TL karşılığında satın aldım. Sınavı daha önce geçemediğim için böyle bir yönteme başvurdum" dedi.