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https://tr.sputniknews.com/20220122/endonezyada-freni-bosalan-kamyon-kirmizi-isikta-bekleyen-araclara-carpti-4-olu-22-yarali-1053019722.html
Endonezya'da freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 4 ölü, 22 yaralı
Endonezya'da freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 4 ölü, 22 yaralı
Endonezya’da freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T22:17+0300
2022-01-22T22:17+0300
2022-01-22T22:24+0300
endonezya
kaza
kamyon
dünya
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Endonezya’nın Doğu Kalimantan bölgesinde yer alan Balikpapan kentinde freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Muara Rapak Kavşağı’nda dün yerel saatle 06.15’de meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.Kazaya, 2 kamyonet, 2 otomobil, 8 minivan ve 14 motosiklet karışırken, kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 48 yaşındaki kamyon sürücüsünün kazanın ardından gözaltına alındığı ve kaza hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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endonezya, kaza, kamyon
Endonezya'da freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 4 ölü, 22 yaralı 22:17 22.01.2022 (güncellendi: 22:24 22.01.2022)
Endonezya’da freni boşalan kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
Endonezya’nın Doğu Kalimantan bölgesinde yer alan Balikpapan kentinde freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti.
Muara Rapak Kavşağı’nda dün yerel saatle 06.15’de meydana gelen kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.
Kazaya, 2 kamyonet, 2 otomobil, 8 minivan ve 14 motosiklet karışırken, kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, 48 yaşındaki kamyon sürücüsünün kazanın ardından gözaltına alındığı ve kaza hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.