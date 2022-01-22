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https://tr.sputniknews.com/20220122/enerjisaya-haksiz-rekabetten-verilen-79-milyon-liralik-ceza-iade-edildi-1053011816.html
EnerjiSA'ya haksız rekabetten verilen 7.9 milyon liralık ceza iade edildi
EnerjiSA'ya haksız rekabetten verilen 7.9 milyon liralık ceza iade edildi
Elektrik dağıtımının özelleşmesinin ardından Ankara, İstanbul Anadolu yakası ve Toroslar bölgesinin dağıtımını yapan EnerjiSA hakkında “hakim durumunu kötüye... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T15:12+0300
2022-01-22T15:12+0300
türkiye
enerji
haksız rekabet
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Elektrik dağıtımının özelleşmesinin ardından EnerjiSA; Ankara, İstanbul Anadolu yakası ve Toroslar bölgesinin dağıtımını üstlendi. Rekabet Kurumu, EnerjiSA’nın dört şirketi hakkında; “hakim durumunu kötüye kullandığı” gerekçesiyle toplamda 143 milyon 61 bin 738 lira para cezası kararı vermişti.EnerjiSA’nın 2021 yılının ilk dokuz ayını kapsayan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği faaliyet raporuna göre şirket, karara karşı Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtı. Mahkeme davayı reddetti.Bunun üzerine EnerjiSA, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi, EnerjiSA’nın üç şirketi hakkında istinaf başvurusunun reddine karar verirken, İstanbul Anadolu yakasına elektrik dağıtımı yapan İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebini ise kabul edildi.ANKA'nın haberine göre, İstinaf Mahkemesi kararının ardından İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye kesilen ve yüzde 25 indirimli olarak ödenen 7 milyon 973 bin 40 liralık para cezası iade edildi.Öte yandan, rapora göre; EnerjiSA’nın 2021 yılının ilk dokuz ayındaki karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 416 milyon 373 bin lira arttı. 2020 yılının ilk dokuz ayında 1 milyar 87 bin 683 lira olan net karı 2021 yılını dokuz ayında 1 milyar 504 bin 56 lira oldu.
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enerji, haksız rekabet

EnerjiSA'ya haksız rekabetten verilen 7.9 milyon liralık ceza iade edildi

15:12 22.01.2022
© Fotoğraf : TwitterEnerjisa
Enerjisa - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Elektrik dağıtımının özelleşmesinin ardından Ankara, İstanbul Anadolu yakası ve Toroslar bölgesinin dağıtımını yapan EnerjiSA hakkında “hakim durumunu kötüye kullandığı” gerekçesiyle verilen para cezasının 7 milyon 973 bin 40 liralık kısmı mahkeme kararı ile iade edildi.
Elektrik dağıtımının özelleşmesinin ardından EnerjiSA; Ankara, İstanbul Anadolu yakası ve Toroslar bölgesinin dağıtımını üstlendi. Rekabet Kurumu, EnerjiSA’nın dört şirketi hakkında; “hakim durumunu kötüye kullandığı” gerekçesiyle toplamda 143 milyon 61 bin 738 lira para cezası kararı vermişti.
EnerjiSA’nın 2021 yılının ilk dokuz ayını kapsayan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği faaliyet raporuna göre şirket, karara karşı Ankara 13. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtı. Mahkeme davayı reddetti.
Bunun üzerine EnerjiSA, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesi, EnerjiSA’nın üç şirketi hakkında istinaf başvurusunun reddine karar verirken, İstanbul Anadolu yakasına elektrik dağıtımı yapan İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin talebini ise kabul edildi.
ANKA'nın haberine göre, İstinaf Mahkemesi kararının ardından İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye kesilen ve yüzde 25 indirimli olarak ödenen 7 milyon 973 bin 40 liralık para cezası iade edildi.
Öte yandan, rapora göre; EnerjiSA’nın 2021 yılının ilk dokuz ayındaki karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 416 milyon 373 bin lira arttı. 2020 yılının ilk dokuz ayında 1 milyar 87 bin 683 lira olan net karı 2021 yılını dokuz ayında 1 milyar 504 bin 56 lira oldu.
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