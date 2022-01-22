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İstanbul'da Halk Ekmek büfesine saldıran kişi yakalandı
İstanbul'da Halk Ekmek büfesine saldıran kişi yakalandı
İstanbul Zeytinburnu'da Halk Ekmek büfesine kiremit atarak saldırıda bulunan şahıs, iddiaya göre “Kapatın buraları. Fırıncılar aç mı kalacak? Kapatmazsanız... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T12:40+0300
2022-01-22T12:40+0300
türkiye
istanbul
saldırı
halk ekmek
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İddialara göre, Telsiz Mahallesi'nde bir kişi “Sizin yüzünüzden fırıncılar aç mı kalacak? Burayı kapatacaksınız. Eğer kapatmazsanız gelir burayı yakarım” diyerek büfeye saldırmaya başladı. Saldırgan, elindeki kiremidi fırlatarak büfenin camını kırdı.Ardından ekmek konulan bir kasayı da çöpe atan şahıs olay yerinden uzaklaştı. Büfeyi işleten aile durumu polise bildirdi. Polis ekipleri saldırgan C.S.'yi gözaltına aldı.Halk Ekmek bayiini işleten Erdoğan Metin, “Dün burada ekmek satıyordum. Müşteriler sırada bekliyordu. Sonra cam kırılma sesi duydum. Ben ilk başta dışarıda kaza oldu zannettim. Baktım dışarıda vatandaş bağırıyor. Elinden düşen kiremit parçalarını tekrar cama atarken bağırmaya başladı, ‘Kapatın buraları fırıncılar aç mı kalacak, evine ekmek götürmeyecek mi’ diye bağırdı. Sonra, ‘Kapatmazsanız burayı gece gelip yakarım' diye tehditler savurup gitti” dedi.Yaşanan olayı Halk Ekmek'e bildirdiğini söyleyen Metin, “Biz burada bayiiyiz dedim. Sonra tekrar geri geldi. Ben de yaptığın doğru bir şey değil dedim. O esnada burada ekmek kasaları vardı. Bağırarak bir tanesini eline aldı. Çöp sepetini de yanında getirmişti. Ekmek kasasını çöp sepetinin içine atıp gitti. O esnada ben polisleri çağırdım. Gelip olay yerine baktılar. Karakola götürüp ifademi aldılar. Birkaç tane şahıs gösterdiler. Onlardan bir tanesinin buraya gelen şahıs olduğunu tespit ettiler” diye konuştu.“TEDİRGİNİZ”Şüphelinin fırıncı olmadığını söyleyen Metin, “22-23 yaşlarında genç bir çocuk. Tedirginiz. Sabahları erken geliyoruz. Her taraf karanlık oluyor. Buraya gelse her yer boş. Karşısı iş yeri, kapalı oluyor. İstediği eylemi, istediği her şeyi yapabilir. Elimizde bir şey yok. Kendimizi korumak için sopa falan bulunduracağız. Elimizden gelen başka bir şey yok. Kapıyı kilitli tutuyoruz ama cam açık. Vurup içeri girse istediği her şeyi yapabilir” ifadelerini kullandı.
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istanbul, saldırı, halk ekmek

İstanbul'da Halk Ekmek büfesine saldıran kişi yakalandı

12:40 22.01.2022
© İHAİstanbul’da Halk Ekmek büfesine saldırı
İstanbul’da Halk Ekmek büfesine saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© İHA
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İstanbul Zeytinburnu'da Halk Ekmek büfesine kiremit atarak saldırıda bulunan şahıs, iddiaya göre “Kapatın buraları. Fırıncılar aç mı kalacak? Kapatmazsanız burayı gece gelip yakarım” diye tehditler savurarak ekmek dolu kasayı çöpe attı. Polis ekipleri saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
İddialara göre, Telsiz Mahallesi'nde bir kişi “Sizin yüzünüzden fırıncılar aç mı kalacak? Burayı kapatacaksınız. Eğer kapatmazsanız gelir burayı yakarım” diyerek büfeye saldırmaya başladı. Saldırgan, elindeki kiremidi fırlatarak büfenin camını kırdı.
Ardından ekmek konulan bir kasayı da çöpe atan şahıs olay yerinden uzaklaştı. Büfeyi işleten aile durumu polise bildirdi. Polis ekipleri saldırgan C.S.'yi gözaltına aldı.
Halk Ekmek bayiini işleten Erdoğan Metin, “Dün burada ekmek satıyordum. Müşteriler sırada bekliyordu. Sonra cam kırılma sesi duydum. Ben ilk başta dışarıda kaza oldu zannettim. Baktım dışarıda vatandaş bağırıyor. Elinden düşen kiremit parçalarını tekrar cama atarken bağırmaya başladı, ‘Kapatın buraları fırıncılar aç mı kalacak, evine ekmek götürmeyecek mi’ diye bağırdı. Sonra, ‘Kapatmazsanız burayı gece gelip yakarım' diye tehditler savurup gitti” dedi.
Yaşanan olayı Halk Ekmek'e bildirdiğini söyleyen Metin, “Biz burada bayiiyiz dedim. Sonra tekrar geri geldi. Ben de yaptığın doğru bir şey değil dedim. O esnada burada ekmek kasaları vardı. Bağırarak bir tanesini eline aldı. Çöp sepetini de yanında getirmişti. Ekmek kasasını çöp sepetinin içine atıp gitti. O esnada ben polisleri çağırdım. Gelip olay yerine baktılar. Karakola götürüp ifademi aldılar. Birkaç tane şahıs gösterdiler. Onlardan bir tanesinin buraya gelen şahıs olduğunu tespit ettiler” diye konuştu.
“TEDİRGİNİZ”
Şüphelinin fırıncı olmadığını söyleyen Metin, “22-23 yaşlarında genç bir çocuk. Tedirginiz. Sabahları erken geliyoruz. Her taraf karanlık oluyor. Buraya gelse her yer boş. Karşısı iş yeri, kapalı oluyor. İstediği eylemi, istediği her şeyi yapabilir. Elimizde bir şey yok. Kendimizi korumak için sopa falan bulunduracağız. Elimizden gelen başka bir şey yok. Kapıyı kilitli tutuyoruz ama cam açık. Vurup içeri girse istediği her şeyi yapabilir” ifadelerini kullandı.
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