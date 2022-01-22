https://tr.sputniknews.com/20220122/kaniyla-kendisini-vuranin-kocasi-oldugunu-yazmisti-istinaf-basvurusu-reddedildi-1053009237.html

Kanıyla kendisini vuranın kocası olduğunu yazmıştı: İstinaf başvurusu reddedildi

Kanıyla kendisini vuranın kocası olduğunu yazmıştı: İstinaf başvurusu reddedildi

Boşanmak istediği eşi tarafından silahla 5 el ateş edilerek vurulan ve kendi kanıyla yere "Beni Ragıp vurdu" yazan Nurtaç Canan'ın istinaf başvurusu... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T12:57+0300

2022-01-22T12:57+0300

2022-01-22T12:57+0300

türkiye

kadın cinayeti

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kadın cinayetleri

istinaf mahkemesi

nurtaç canan

ragıp canan

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Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Aralık'da görülen duruşmada Savcı sanık Ragıp Canan'ın "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplamda 19 yıldan 39 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep etti. Mahkeme Ragıp Canan için "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından beraat kararı verirken. "Eşe karşı kasten silahla yaralama" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. Mahkeme kararına Cumhuriyet savcısı, sanık müdafisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de itiraz etti. Cezayı az bulan Nurtaç Canan, İstinaf Mahkemesi'e başvurdu.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu belirterek istinaf başvurusunu reddetti. İstinaf başvurusu reddedilen Nurtaç Canan'ın kararı Yargıtay'a taşıyacağı öğrenildi.

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