https://tr.sputniknews.com/20220122/nefes-borusuna-cay-kacan-cayci-bayginlik-gecirdi-1053001914.html

Nefes borusuna çay kaçan çaycı baygınlık geçirdi

Nefes borusuna çay kaçan çaycı baygınlık geçirdi

Kayseri'de nefes borusuna çay kaçan çaycının fenalaşarak baygınlık geçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

kayseri

nefes

çay

kıraathane

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Talas ilçesinde çay evi işleten Atilla Yıldız, arkadaşlarıyla beraber oturduğu sırada içtiği çay nefes borusuna kaçtı. Ayağa kalkarak arkadaşlarından yardım isteyen Yıldız, fenalaştı. Bir süre ayakta durmakta güçlük çeken Atilla Yıldız, yere yığıldı. Arkadaşlarının müdahalesi ile Yıldız, rahat bir nefes aldı.Yaşadığı olayı anlatan çay evi işletmecisi Atilla Yıldız, "İşletmiş olduğum dükkanda otururken arkadaşlarla çay içiyorduk. Tam çayı yudumlarken diğer arkadaş şaka yaptı. Ona gülerken çayın bir miktarını püskürttüm, geri kalanı da genzime kaçtı. Daha sonra nefes alamadım. Arkadaşlarım da ne olduğunu anlayamadılar ve sırtıma vurmaya başladılar. Sonrasını hatırlamıyorum, gözümün önü karardı. Sırt üstü düştüm ve 1-2 dakika baygın geçti" diye konuştu.

kayseri

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kayseri, nefes, çay, kıraathane