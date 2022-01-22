https://tr.sputniknews.com/20220122/onkoloji-uzmani-istifa-eden-hastaneye-gorevlendirme-yapilmadi-hastalar-il-disina-gitmek-zorunda-1053008701.html

Onkoloji uzmanı istifa eden hastaneye görevlendirme yapılmadı, hastalar il dışına gitmek zorunda

Onkoloji uzmanı istifa eden hastaneye görevlendirme yapılmadı, hastalar il dışına gitmek zorunda

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde onkoloji uzmanı doktorun istifa etmesinin ardından yeni görevlendirme... 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T12:44+0300

2022-01-22T12:44+0300

2022-01-22T12:44+0300

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onkoloji

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Cumhuriyet’ten Sena Tufan imzalı habere göre, doktor yokluğunda kanser hastaları çevre illerdeki hastanelere gidiyor. Hastanenin internet sisteminden randevu almak istediğimizde onkoloji bölümü halen aktif görünüyor ancak bu yıl için ve önümüzdeki yıllar için randevu alınamıyor.Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde bir tane bile onkoloji uzmanı doktor olmadığını söyleyen Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, “Onkoloji uzmanı istifa etti. Çalışma koşullarından dolayı doktorlar burada kalmak istemiyor. Hastanede onkoloji uzmanı olmadığı için hastalar ildeki diğer hastanelere ya da yakın şehirlerdeki hastanelere yönelmek zorunda kalıyorlar. Bu durum çözülmek isteniyorsa üniversite hastanelerinin şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Ülkede zaten yetişmiş onkoloji uzmanı sayısı az. Onlar da özel hastanede çalışmayı tercih ediyor” diye konuştu.

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