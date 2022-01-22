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https://tr.sputniknews.com/20220122/onkoloji-uzmani-istifa-eden-hastaneye-gorevlendirme-yapilmadi-hastalar-il-disina-gitmek-zorunda-1053008701.html
Onkoloji uzmanı istifa eden hastaneye görevlendirme yapılmadı, hastalar il dışına gitmek zorunda
Onkoloji uzmanı istifa eden hastaneye görevlendirme yapılmadı, hastalar il dışına gitmek zorunda
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde onkoloji uzmanı doktorun istifa etmesinin ardından yeni görevlendirme... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T12:44+0300
2022-01-22T12:44+0300
yaşam
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onkoloji
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Cumhuriyet’ten Sena Tufan imzalı habere göre, doktor yokluğunda kanser hastaları çevre illerdeki hastanelere gidiyor. Hastanenin internet sisteminden randevu almak istediğimizde onkoloji bölümü halen aktif görünüyor ancak bu yıl için ve önümüzdeki yıllar için randevu alınamıyor.Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde bir tane bile onkoloji uzmanı doktor olmadığını söyleyen Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, “Onkoloji uzmanı istifa etti. Çalışma koşullarından dolayı doktorlar burada kalmak istemiyor. Hastanede onkoloji uzmanı olmadığı için hastalar ildeki diğer hastanelere ya da yakın şehirlerdeki hastanelere yönelmek zorunda kalıyorlar. Bu durum çözülmek isteniyorsa üniversite hastanelerinin şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Ülkede zaten yetişmiş onkoloji uzmanı sayısı az. Onlar da özel hastanede çalışmayı tercih ediyor” diye konuştu.
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türkiye, zonguldak, onkoloji

Onkoloji uzmanı istifa eden hastaneye görevlendirme yapılmadı, hastalar il dışına gitmek zorunda

12:44 22.01.2022
© AA / Yalçın ÇelenIsparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
Isparta'da kendisine saldıran köpekten kurtulmak için çıktığı bahçe duvarından düşen çocuk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekibi kolundan ve kulağından yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi yaparak Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AA / Yalçın Çelen
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde onkoloji uzmanı doktorun istifa etmesinin ardından yeni görevlendirme yapılmadığı için kanser hastaları mağdur oluyor. Ağır kanser hastaları tedavi için il dışına gitmek zorunda kalıyor.
Cumhuriyet’ten Sena Tufan imzalı habere göre, doktor yokluğunda kanser hastaları çevre illerdeki hastanelere gidiyor.
Hastanenin internet sisteminden randevu almak istediğimizde onkoloji bölümü halen aktif görünüyor ancak bu yıl için ve önümüzdeki yıllar için randevu alınamıyor.
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde bir tane bile onkoloji uzmanı doktor olmadığını söyleyen Zonguldak Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Eksal Kargı, “Onkoloji uzmanı istifa etti. Çalışma koşullarından dolayı doktorlar burada kalmak istemiyor. Hastanede onkoloji uzmanı olmadığı için hastalar ildeki diğer hastanelere ya da yakın şehirlerdeki hastanelere yönelmek zorunda kalıyorlar. Bu durum çözülmek isteniyorsa üniversite hastanelerinin şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Ülkede zaten yetişmiş onkoloji uzmanı sayısı az. Onlar da özel hastanede çalışmayı tercih ediyor” diye konuştu.
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