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Rusya: Saldırı sonucu YPG kontrolündeki cezaevinden teröristler kaçtı
Rusya: Saldırı sonucu YPG kontrolündeki cezaevinden teröristler kaçtı
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Haseke’de YPG kontrolündeki cezaevine düzenlenen saldırı sonucu, cezaevinde tutulan teröristlerin kaçmayı... 22.01.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın brifingde, “Elde edilen bilgiye göre, Haseke şehrinde Kürt oluşumların kontrolündeki cezaevine saldırı sonucu, terör faaliyetlerine karışan belirsiz sayıdaki kişi bu cezaevinden kaçmayı başardı” açıklamasında bulundu.Cezaevinden kaçan militanları etkisiz hale getirme operasyonuna ABD savaş uçaklarının katıldığını belirten Juravlyov, “Savaş uçaklarının kullanımı, kentsel altyapının tahribatına ve sivil kayıplara yol açması kuvvetle muhtemel” diye ekledi.Juravlyov, 'Suriye’nin kuzeydoğusundaki özerk idarenin' yönetimine, Suriye’nin meşru hükümetiyle çatışmadan vazgeçme ve sivillerle kamu kurumlarının güvenliğini sağlama çağrısında bulundu.
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rusya, suriye, ypg

Rusya: Saldırı sonucu YPG kontrolündeki cezaevinden teröristler kaçtı

00:21 22.01.2022
© AP Photo / Felipe DanaYPG- DSG
YPG- DSG - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Felipe Dana
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Haseke’de YPG kontrolündeki cezaevine düzenlenen saldırı sonucu, cezaevinde tutulan teröristlerin kaçmayı başardığını belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın brifingde, “Elde edilen bilgiye göre, Haseke şehrinde Kürt oluşumların kontrolündeki cezaevine saldırı sonucu, terör faaliyetlerine karışan belirsiz sayıdaki kişi bu cezaevinden kaçmayı başardı” açıklamasında bulundu.
Cezaevinden kaçan militanları etkisiz hale getirme operasyonuna ABD savaş uçaklarının katıldığını belirten Juravlyov, “Savaş uçaklarının kullanımı, kentsel altyapının tahribatına ve sivil kayıplara yol açması kuvvetle muhtemel” diye ekledi.
Juravlyov, 'Suriye’nin kuzeydoğusundaki özerk idarenin' yönetimine, Suriye’nin meşru hükümetiyle çatışmadan vazgeçme ve sivillerle kamu kurumlarının güvenliğini sağlama çağrısında bulundu.
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