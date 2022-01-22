https://tr.sputniknews.com/20220122/saglik-gorevlisi-yasli-hastayi-sirtinda-tasidi-1053015187.html

Sağlık görevlisi, yaşlı hastayı sırtında taşıdı

Sağlık görevlisi, yaşlı hastayı sırtında taşıdı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansa hastayı sağlık görevlisi sırtında taşıyarak ulaştırdı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T18:32+0300

2022-01-22T18:32+0300

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yaşam

türkiye

adıyaman

gölbaşı

yaşlı

sağlık çalışanı

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Harmanlı beldesinde yaşayan tansiyon hastası 87 yaşındaki Fatma Üzdiyen rahatsızlandı. Yaşlı kadının ailesi, 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. Kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle olay yerine gelen sağlık ekipleri, hastanın bulunduğu evin bulunduğu sokağa ambulans kar nedeniyle giremedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan yolun kalan kısmı yaya olarak devam edildi.Yaya olarak eve ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı kadına hastaneye kaldırmak istedi. Sedye ile ilerleyemeyince sağlık görevlisi Emrah Takımsu, yaşlı kadını sırtına aldı. Yaklaşık 200 metre kadar yarım metre yüksekliğindeki karda hastayı ambulansa ulaştırdı. Yaşlı kadın, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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türkiye, adıyaman, gölbaşı, yaşlı, sağlık çalışanı