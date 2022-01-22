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Sağlık görevlisi, yaşlı hastayı sırtında taşıdı
Sağlık görevlisi, yaşlı hastayı sırtında taşıdı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansa hastayı sağlık görevlisi sırtında taşıyarak ulaştırdı. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T18:32+0300
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yaşam
türkiye
adıyaman
gölbaşı
yaşlı
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Harmanlı beldesinde yaşayan tansiyon hastası 87 yaşındaki Fatma Üzdiyen rahatsızlandı. Yaşlı kadının ailesi, 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. Kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle olay yerine gelen sağlık ekipleri, hastanın bulunduğu evin bulunduğu sokağa ambulans kar nedeniyle giremedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan yolun kalan kısmı yaya olarak devam edildi.Yaya olarak eve ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı kadına hastaneye kaldırmak istedi. Sedye ile ilerleyemeyince sağlık görevlisi Emrah Takımsu, yaşlı kadını sırtına aldı. Yaklaşık 200 metre kadar yarım metre yüksekliğindeki karda hastayı ambulansa ulaştırdı. Yaşlı kadın, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/hukukcular-saglik-calisanlarina-yonelik-siddet-olaylarinda-cezalar-artmali-1052987759.html
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türkiye, adıyaman, gölbaşı, yaşlı, sağlık çalışanı

Sağlık görevlisi, yaşlı hastayı sırtında taşıdı

18:32 22.01.2022 (güncellendi: 18:59 22.01.2022)
© İHA / KÜRŞAT AKTAŞAdıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansa hastayı sağlık görevlisi sırtında taşıyarak ulaştırdı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansa hastayı sağlık görevlisi sırtında taşıyarak ulaştırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
© İHA / KÜRŞAT AKTAŞ
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kar nedeniyle ilerleyemeyen ambulansa hastayı sağlık görevlisi sırtında taşıyarak ulaştırdı.
Harmanlı beldesinde yaşayan tansiyon hastası 87 yaşındaki Fatma Üzdiyen rahatsızlandı. Yaşlı kadının ailesi, 112 acil çağrı merkezine bilgi verdi. Kar ve buzlanma nedeniyle güçlükle olay yerine gelen sağlık ekipleri, hastanın bulunduğu evin bulunduğu sokağa ambulans kar nedeniyle giremedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan yolun kalan kısmı yaya olarak devam edildi.
Yaya olarak eve ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı kadına hastaneye kaldırmak istedi. Sedye ile ilerleyemeyince sağlık görevlisi Emrah Takımsu, yaşlı kadını sırtına aldı. Yaklaşık 200 metre kadar yarım metre yüksekliğindeki karda hastayı ambulansa ulaştırdı. Yaşlı kadın, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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