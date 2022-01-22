https://tr.sputniknews.com/20220122/sahil-guvenlik-son-feribotu-kaciran-ogrenciyi-botla-avsa-adasindaki-ailesine-ulastirdi-1053010068.html
Sahil Güvenlik, son feribotu kaçıran öğrenciyi botla Avşa Adası'ndaki ailesine ulaştırdı
Sahil Güvenlik, son feribotu kaçıran öğrenciyi botla Avşa Adası'ndaki ailesine ulaştırdı
Avşa Adası'nda yaşayan ailesi görmek için Balıkesir'den yola çıkan yatılı lise öğrencisi, son feribota yetişemeyince Sahil Güvenlik tarafından evine götürüldü. 22.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-22T13:41+0300
2022-01-22T13:41+0300
2022-01-22T13:48+0300
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sahil güvenlik
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yatılı eğitim gören ve son feribota yetişemeyen lise öğrencisi, Avşa Adası'ndaki evine Sahil Güvenlik ekiplerince ulaştırıldı.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Susurluk ilçesindeki okulundan yarıyıl tatili için ayrılan Alican Enez, Avşa Adası'nda yaşayan ailesinin yanına gitmek için feribota binmek üzere Erdek ilçesine geldi.Adaya giden son feribota yetişemeyen Enez, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Enez'i botla Avşa Adası'na ulaştırdı.Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Susurluk ilçemizde yatılı olarak eğitim gören Alican Enez isimli lise öğrencimiz dün akşam ailesinin yaşadığı Avşa Adası'na giden Erdek'teki son feribota yetişemeyince, duyarlılık göstererek sevgili Alican'ı Avşa'ya ulaştıran değerli Sahil Güvenlik personelimizi kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
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türkiye, balıkesir, susurluk, sahil güvenlik, feribot, erdek, hasan şıldak, avşa adası, öğrenci, yatılı okul
Sahil Güvenlik, son feribotu kaçıran öğrenciyi botla Avşa Adası'ndaki ailesine ulaştırdı
13:41 22.01.2022 (güncellendi: 13:48 22.01.2022)
Avşa Adası'nda yaşayan ailesi görmek için Balıkesir'den yola çıkan yatılı lise öğrencisi, son feribota yetişemeyince Sahil Güvenlik tarafından evine götürüldü.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yatılı eğitim gören ve son feribota yetişemeyen lise öğrencisi, Avşa Adası'ndaki evine Sahil Güvenlik ekiplerince ulaştırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Susurluk ilçesindeki okulundan yarıyıl tatili için ayrılan Alican Enez, Avşa Adası'nda yaşayan ailesinin yanına gitmek için feribota binmek üzere Erdek ilçesine geldi.
Adaya giden son feribota yetişemeyen Enez, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Enez'i botla Avşa Adası'na ulaştırdı.
Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Susurluk ilçemizde yatılı olarak eğitim gören Alican Enez isimli lise öğrencimiz dün akşam ailesinin yaşadığı Avşa Adası'na giden Erdek'teki son feribota yetişemeyince, duyarlılık göstererek sevgili Alican'ı Avşa'ya ulaştıran değerli Sahil Güvenlik personelimizi kutluyorum." ifadelerine yer verdi.