https://tr.sputniknews.com/20220122/taliban-heyetinin-avrupaya-ilk-resmi-ziyareti-norvece-1053018015.html

Taliban heyetinin Avrupa’ya ilk resmi ziyareti Norveç’e

Taliban heyetinin Avrupa’ya ilk resmi ziyareti Norveç’e

Taliban, Afganistan’da kontrolü ele almasının ardından Avrupa’ya ilk ziyaretini yarın Norveç’in başkenti Oslo’ya yapacak. 22.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-22T20:57+0300

2022-01-22T20:57+0300

2022-01-22T20:57+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

norveç

taliban

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Taliban, Afganistan’da kontrolü ele almasının ardından Avrupa’ya ilk resmi ziyaretini yarın gerçekleştirecek. Taliban heyeti, 23-25 Ocak tarihleri arasında Norveç’in başkenti Oslo’da Batılı yetkililerle insan hakları ve insani yardım konusunda görüşmelerde bulunacak. Taliban heyetine Dışişleri Bakanı Vekili Amir Khan Muttaqi’nin liderlik ettiği belirtilirken, heyetin Norveçli yetkililerin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), ABD ve Arap ülkelerinin temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.'İnsani yardım, siyasi, eğitim ve ekonomik konular hakkında görüşmeler yapılacak'Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi yaptığı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi liderliğindeki kıdemli Afganistan İslam Emirliği heyeti, söz konusu ülkenin özel bir uçuşuyla Norveç'e gitti ve çeşitli ülkelerin temsilcileri ve Afganların katılımıyla insani yardım, siyasi, eğitim ve ekonomik konular hakkında görüşmeler yapılacak” dedi.Norveç Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, 23-25 Ocak tarihleri arasında Taliban temsilcilerinin Oslo'ya davet edildiği belirtilmiş, açıklama Norveç’in Taliban’ı tanıdığı şeklinde yorumlanmıştı.Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt dün yaptığı açıklamada ise, ziyaretin Taliban'ı meşrulaştırma veya tanıma olmadığını vurgulamış, “Ama bugün ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmalıyız” ifadelerini kullanmıştı.Taliban, daha önce Rusya, İran, Katar, Pakistan, Çin ve Türkmenistan'a resmi ziyarette bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220103/taliban-hukumetinin-basbakan-yardimcisi-hanefi-kabilde-rus-yatirimcilarla-bulustu-1052359545.html

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