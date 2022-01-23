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1 TL boyutunda, 1 TL'ye hamburger: 'Guinness'e girmek için adaylık başvurusu yapıyoruz'
1 TL boyutunda, 1 TL'ye hamburger: 'Guinness'e girmek için adaylık başvurusu yapıyoruz'
Sakarya’da yaklaşık 1 TL boyutunda ürettiği hamburgerleri 1 liraya satışa sunarak dikkatleri üzerine çeken Enes Baytar, adını Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T13:25+0300
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yaşam
guinness rekorlar kitabı
türk lirası
hamburger
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фото, guinness rekorlar kitabı, türk lirası, hamburger

1 TL boyutunda, 1 TL'ye hamburger: 'Guinness'e girmek için adaylık başvurusu yapıyoruz'

13:25 23.01.2022
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Sakarya’da yaklaşık 1 TL boyutunda ürettiği hamburgerleri 1 liraya satışa sunarak dikkatleri üzerine çeken Enes Baytar, adını Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırmaya hazırlanıyor.
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA

Araştırmalarına göre dünyanın en küçük hamburgerlerini hazırladığını aktaran Baytar Steakhouse işletmesi sahibi Enes Baytar, lezzetinden taviz vermedikleri ve boyutu 1 TL olan hamburgeri 1 liradan satışa sunacaklarını aktardı.

Küçük hamburgerlerden 100 adet yiyebileni ise ödül bekliyor.

Araştırmalarına göre dünyanın en küçük hamburgerlerini hazırladığını aktaran Baytar Steakhouse işletmesi sahibi Enes Baytar, lezzetinden taviz vermedikleri ve boyutu 1 TL olan hamburgeri 1 liradan satışa sunacaklarını aktardı.Küçük hamburgerlerden 100 adet yiyebileni ise ödül bekliyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA

Araştırmalarına göre dünyanın en küçük hamburgerlerini hazırladığını aktaran Baytar Steakhouse işletmesi sahibi Enes Baytar, lezzetinden taviz vermedikleri ve boyutu 1 TL olan hamburgeri 1 liradan satışa sunacaklarını aktardı.

Küçük hamburgerlerden 100 adet yiyebileni ise ödül bekliyor.

© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA

Kendi sektöründe bir ilke imza attığını belirten Enes Baytar, “Dünyanın en küçük hamburgerini yapan var mı diye Guinness Dünya Rekorlar kitabını araştırıyordum, yapanın olmadığını gördüğümde ben de neden bunu yapmayayım diyerek bir çalışma yaptım. Şuanda da dünyanın en küçük hamburgerini Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na sokabilmek için hazırlanıyoruz. En minimize ve lezzeti bozmayacak şekilde en küçüğünü yapmaya çalıştık. Kendi doğal ve orijinal burgerimizin yaklaşık 10’da 1’i kadar boyutuna getirdik. Lezzeti bozmayacak şekilde dünyanın en küçük hamburger adayını olduğunu düşünüyoruz. Aslında herkesin tadına bakabilmesini düşündüğümüz için boyutu yaklaşık 1 lira olan hamburgerimizi, müşterilerimize 1 liraya satacağız” dedi.

Kendi sektöründe bir ilke imza attığını belirten Enes Baytar, “Dünyanın en küçük hamburgerini yapan var mı diye Guinness Dünya Rekorlar kitabını araştırıyordum, yapanın olmadığını gördüğümde ben de neden bunu yapmayayım diyerek bir çalışma yaptım. Şuanda da dünyanın en küçük hamburgerini Guinness Dünya Rekorlar Kitabı&#x27;na sokabilmek için hazırlanıyoruz. En minimize ve lezzeti bozmayacak şekilde en küçüğünü yapmaya çalıştık. Kendi doğal ve orijinal burgerimizin yaklaşık 10’da 1’i kadar boyutuna getirdik. Lezzeti bozmayacak şekilde dünyanın en küçük hamburger adayını olduğunu düşünüyoruz. Aslında herkesin tadına bakabilmesini düşündüğümüz için boyutu yaklaşık 1 lira olan hamburgerimizi, müşterilerimize 1 liraya satacağız” dedi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA

Kendi sektöründe bir ilke imza attığını belirten Enes Baytar, “Dünyanın en küçük hamburgerini yapan var mı diye Guinness Dünya Rekorlar kitabını araştırıyordum, yapanın olmadığını gördüğümde ben de neden bunu yapmayayım diyerek bir çalışma yaptım. Şuanda da dünyanın en küçük hamburgerini Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na sokabilmek için hazırlanıyoruz. En minimize ve lezzeti bozmayacak şekilde en küçüğünü yapmaya çalıştık. Kendi doğal ve orijinal burgerimizin yaklaşık 10’da 1’i kadar boyutuna getirdik. Lezzeti bozmayacak şekilde dünyanın en küçük hamburger adayını olduğunu düşünüyoruz. Aslında herkesin tadına bakabilmesini düşündüğümüz için boyutu yaklaşık 1 lira olan hamburgerimizi, müşterilerimize 1 liraya satacağız” dedi.

© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA

Hamburgerlerin boyutunun daha da küçük olabileceğini fakat lezzetinin aynı olması için 1 TL boyutuna kadar indirdiklerini belirten Baytar, “Dünyanın en küçük hamburgerini yaparken, doğal lezzetini de bozmamak için orijinal hamburgerlerimiz de hangi lezzet varsa bunda da o lezzet var. Yapılış aşamasındaki tüm içerik ve hammaddeler mevcut. Köftesinden, garnitürüne ve ekmeğine kadar tüm her şey orijinali ile birebir aynı lezzette. Şunu da ekleyebiliriz; yaptığımız bu hamburgeri daha da küçük yapabiliriz fakat lezzeti bozulmasın diye 1 lira büyüklüğüne kadar çektik bunu. İstediğimizde daha küçük hatta 10 kuruş boyutlarında bile hamburger yapabiliriz” diye konuştu.

Hamburgerlerin boyutunun daha da küçük olabileceğini fakat lezzetinin aynı olması için 1 TL boyutuna kadar indirdiklerini belirten Baytar, “Dünyanın en küçük hamburgerini yaparken, doğal lezzetini de bozmamak için orijinal hamburgerlerimiz de hangi lezzet varsa bunda da o lezzet var. Yapılış aşamasındaki tüm içerik ve hammaddeler mevcut. Köftesinden, garnitürüne ve ekmeğine kadar tüm her şey orijinali ile birebir aynı lezzette. Şunu da ekleyebiliriz; yaptığımız bu hamburgeri daha da küçük yapabiliriz fakat lezzeti bozulmasın diye 1 lira büyüklüğüne kadar çektik bunu. İstediğimizde daha küçük hatta 10 kuruş boyutlarında bile hamburger yapabiliriz” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA

Hamburgerlerin boyutunun daha da küçük olabileceğini fakat lezzetinin aynı olması için 1 TL boyutuna kadar indirdiklerini belirten Baytar, “Dünyanın en küçük hamburgerini yaparken, doğal lezzetini de bozmamak için orijinal hamburgerlerimiz de hangi lezzet varsa bunda da o lezzet var. Yapılış aşamasındaki tüm içerik ve hammaddeler mevcut. Köftesinden, garnitürüne ve ekmeğine kadar tüm her şey orijinali ile birebir aynı lezzette. Şunu da ekleyebiliriz; yaptığımız bu hamburgeri daha da küçük yapabiliriz fakat lezzeti bozulmasın diye 1 lira büyüklüğüne kadar çektik bunu. İstediğimizde daha küçük hatta 10 kuruş boyutlarında bile hamburger yapabiliriz” diye konuştu.

© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA

Küçük hamburgerlerden 100 adet yiyene ödül vereceklerini aktaran Enes Baytar, “Gelen müşterilerimiz 1 hamburger ile doyuyordu ama şu anda bu yaptığımız küçük hamburgerlerden 20 taneye kadar yiyebilir. Onun için biz daha da iddialı olsun diye bu hamburgerlerden yaklaşık 100 tane yiyene de bir ödülümüz var. Onun için müşterilerimizi buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Küçük hamburgerlerden 100 adet yiyene ödül vereceklerini aktaran Enes Baytar, “Gelen müşterilerimiz 1 hamburger ile doyuyordu ama şu anda bu yaptığımız küçük hamburgerlerden 20 taneye kadar yiyebilir. Onun için biz daha da iddialı olsun diye bu hamburgerlerden yaklaşık 100 tane yiyene de bir ödülümüz var. Onun için müşterilerimizi buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA

Küçük hamburgerlerden 100 adet yiyene ödül vereceklerini aktaran Enes Baytar, “Gelen müşterilerimiz 1 hamburger ile doyuyordu ama şu anda bu yaptığımız küçük hamburgerlerden 20 taneye kadar yiyebilir. Onun için biz daha da iddialı olsun diye bu hamburgerlerden yaklaşık 100 tane yiyene de bir ödülümüz var. Onun için müşterilerimizi buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girebilmek için adaylık başvurusu yaptıklarını söyleyen Baytar, “Büyük hamburgerimiz yaklaşık 10 dakikada servis edilirken, bu küçük hamburgerimiz ise yaklaşık 1 dakikada servis ediliyor. 1 dakikada, 1 hamburger, 1 TL şeklinde diyebiliriz. İlk aşamada bine yakın hamburgerimizi yaptık ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girebilmek için şu anda adaylık başvurumuzu yapıyoruz, gireceğimizi de düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı&#x27;na girebilmek için adaylık başvurusu yaptıklarını söyleyen Baytar, “Büyük hamburgerimiz yaklaşık 10 dakikada servis edilirken, bu küçük hamburgerimiz ise yaklaşık 1 dakikada servis ediliyor. 1 dakikada, 1 hamburger, 1 TL şeklinde diyebiliriz. İlk aşamada bine yakın hamburgerimizi yaptık ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı&#x27;na girebilmek için şu anda adaylık başvurumuzu yapıyoruz, gireceğimizi de düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girebilmek için adaylık başvurusu yaptıklarını söyleyen Baytar, “Büyük hamburgerimiz yaklaşık 10 dakikada servis edilirken, bu küçük hamburgerimiz ise yaklaşık 1 dakikada servis ediliyor. 1 dakikada, 1 hamburger, 1 TL şeklinde diyebiliriz. İlk aşamada bine yakın hamburgerimizi yaptık ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girebilmek için şu anda adaylık başvurumuzu yapıyoruz, gireceğimizi de düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

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