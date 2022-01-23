1 TL boyutunda, 1 TL'ye hamburger: 'Guinness'e girmek için adaylık başvurusu yapıyoruz'

© İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA

Hamburgerlerin boyutunun daha da küçük olabileceğini fakat lezzetinin aynı olması için 1 TL boyutuna kadar indirdiklerini belirten Baytar, “Dünyanın en küçük hamburgerini yaparken, doğal lezzetini de bozmamak için orijinal hamburgerlerimiz de hangi lezzet varsa bunda da o lezzet var. Yapılış aşamasındaki tüm içerik ve hammaddeler mevcut. Köftesinden, garnitürüne ve ekmeğine kadar tüm her şey orijinali ile birebir aynı lezzette. Şunu da ekleyebiliriz; yaptığımız bu hamburgeri daha da küçük yapabiliriz fakat lezzeti bozulmasın diye 1 lira büyüklüğüne kadar çektik bunu. İstediğimizde daha küçük hatta 10 kuruş boyutlarında bile hamburger yapabiliriz” diye konuştu.