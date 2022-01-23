AK Partili Çelik: Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline 'yatırım' yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:
Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete 'yatırım' yapanlardır.
Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline 'yatırım' yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor.
Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline “yatırım” yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor.