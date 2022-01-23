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AK Partili Çelik: Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır
AK Partili Çelik: Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T16:11+0300
2022-01-23T16:11+0300
recep tayyip erdoğan
ak parti
ömer çelik
nefret söylemi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, ömer çelik, nefret söylemi

AK Partili Çelik: Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır

16:11 23.01.2022
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline 'yatırım' yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:
Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete 'yatırım' yapanlardır.
Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline 'yatırım' yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor.
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