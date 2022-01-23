https://tr.sputniknews.com/20220123/ak-partili-celik-nefret-soylemi-gucunu-soyleyenden-cok-destekleyenlerden-alir-1053036041.html

AK Partili Çelik: Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır

AK Partili Çelik: Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T16:11+0300

2022-01-23T16:11+0300

2022-01-23T16:11+0300

recep tayyip erdoğan

ak parti

ömer çelik

nefret söylemi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1043023015_0:145:3122:1901_1920x0_80_0_0_50b6a089a2c76d6b6a165e6fe7997047.jpg

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ak parti, ömer çelik, nefret söylemi