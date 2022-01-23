https://tr.sputniknews.com/20220123/anadolu-otoyolu-bolu-dagi-gecisi-tir-trafigine-devlet-yolu-ise-tum-araclara-kapatildi-1053037873.html

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, D-100 karayolu ise tüm araçlara kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, D-100 karayolu ise tüm araçlara kapatıldı

Türkiye'nin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinin TIR trafiğine, D-100 karayolunun ise tüm araçlara... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T17:20+0300

2022-01-23T17:20+0300

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türkiye

kar yağışı

bolu

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Karayolları Genel Müdürlüğü, yoğun Kar Yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolların listesini duyurdu. Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nun tüm araçlar için ulaşıma açıldığını duyuran Karayolları, kapalı yolların listesini paylaştı.Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar şöyle:

türkiye

bolu

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kar yağışı, bolu