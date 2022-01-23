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https://tr.sputniknews.com/20220123/anadolu-otoyolu-bolu-dagi-gecisi-tir-trafigine-devlet-yolu-ise-tum-araclara-kapatildi-1053037873.html
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, D-100 karayolu ise tüm araçlara kapatıldı
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, D-100 karayolu ise tüm araçlara kapatıldı
Türkiye'nin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinin TIR trafiğine, D-100 karayolunun ise tüm araçlara... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kar yağışı
bolu
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Karayolları Genel Müdürlüğü, yoğun Kar Yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolların listesini duyurdu. Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nun tüm araçlar için ulaşıma açıldığını duyuran Karayolları, kapalı yolların listesini paylaştı.Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar şöyle:
türkiye
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kar yağışı, bolu

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişi TIR trafiğine, D-100 karayolu ise tüm araçlara kapatıldı

17:20 23.01.2022 (güncellendi: 17:40 23.01.2022)
© DHABolu Dağı, TIR ve tankerlerin geçişine kapatıldı
Bolu Dağı, TIR ve tankerlerin geçişine kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© DHA
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Türkiye'nin pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürürken, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinin TIR trafiğine, D-100 karayolunun ise tüm araçlara kapatıldığı bildirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü, yoğun Kar Yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolların listesini duyurdu.
Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nun tüm araçlar için ulaşıma açıldığını duyuran Karayolları, kapalı yolların listesini paylaştı.
Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar şöyle:
Konya Seydişehir - Antalya Akseki Yolu (Alacabel Mevkii) ulaşıma kapatıldı.
Konya'yı Ankara, Aksaray, Akşehir, Ereğli, Beyşehir, Seydişehir, Ladik, Obruk, Karapınar ve Karaman'a bağlayan yollar kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesinin bulunmamasından dolayı ulaşıma kapatıldı.
Kayseri - Malatya Yolu ulaşıma kapatıldı.
Pınarbaşı - Gürün, Pınarbaşı - Göksun ve Şarkışla - Pınarbaşı yolları ulaşıma kapatıldı.
Sivas - Erzincan yolu ulaşıma kapatıldı.
Kangal - Divriği - Arapgir yolu ulaşıma kapatıldı.
Zara - Refahiye yolu ulaşıma kapatıldı.
Kahramanmaraş - Gölsun yolu TIR trafiğine kapatıldı.
Taşkent - Sarıevler yolu ulaşıma kapatıldı.
Akşehir - Isparta yolu ulaşıma kapatıldı.
Kağızman - Ağrı yolu ulaşoıma kapatıldı.
Akçakoca - Düzce yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatıldı.
Antalya - Mersin yolu Gazipaşa - Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Yozgat İl Sınırı - Yıldızeli - Sivas yolu ulaşıma kapatıldı.
Nevşehir - Aksaray yolu ulaşıma kapatıldı.
Diyarbakır - Siverek yolu ulaşıma kapatıldı.
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