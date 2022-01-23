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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
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Araştırma: Koronavirüse bağlı ölümler D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabilir
Araştırma: Koronavirüse bağlı ölümler D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabilir
Yapılan bir araştırmada, Kovid-19 vakalarının ve virüse bağlı ölümlerin D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabileceği ortaya konuldu. 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T20:32+0300
2022-01-23T20:32+0300
2022-01-23T20:32+0300
koronavirüs
d vitamini
koronavirüs
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Spring.org internet sitesinde yer alan habere göre, bilim insanları, Kovid-19 ile D vitamini arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yürüttü.Çalışma kapsamında, 20 Avrupa ülkesinin sağlık verileri incelendi.Araştırmada İtalya, İsviçre ve İspanya gibi ülkelerin yaşlı nüfusunda D vitamini eksikliği gözlendi.Uzmanlar, Güney Avrupa ülkelerindeki bireylerin D vitamini oranlarının düşük olmasının, insanların güneş ışınından kaçınması ile bağlantılı olabileceğini belirtti.Öte yandan, İskandinav ülkelerinde düşük Kovid-19 vakaları görülmesinin ise daha çok D vitamini ve balık yağı gibi takviyeler kullanılması ile ilişkili olabileceği aktarıldı.Çalışmada, D vitamini ile virüse bağlı ölümlerin engellenebileceği ortaya konuldu.Daha önce yapılan araştırmalarda da, D vitamini eksikliğinin solunum yolu rahatsızlıkları ile bağlantılı olabileceği ifade edilmişti.
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d vitamini, koronavirüs
Araştırma: Koronavirüse bağlı ölümler D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabilir
Yapılan bir araştırmada, Kovid-19 vakalarının ve virüse bağlı ölümlerin D vitamini eksikliği ile bağlantılı olabileceği ortaya konuldu.
Spring.org internet sitesinde yer alan habere göre, bilim insanları, Kovid-19 ile D vitamini arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında, 20 Avrupa ülkesinin sağlık verileri incelendi.
Araştırmada İtalya, İsviçre ve İspanya gibi ülkelerin yaşlı nüfusunda D vitamini eksikliği gözlendi.
Uzmanlar, Güney Avrupa ülkelerindeki bireylerin D vitamini oranlarının düşük olmasının, insanların güneş ışınından kaçınması ile bağlantılı olabileceğini belirtti.
Öte yandan, İskandinav ülkelerinde düşük Kovid-19 vakaları görülmesinin ise daha çok D vitamini ve balık yağı gibi takviyeler kullanılması ile ilişkili olabileceği aktarıldı.
Çalışmada, D vitamini ile virüse bağlı ölümlerin engellenebileceği ortaya konuldu.
Daha önce yapılan araştırmalarda da, D vitamini eksikliğinin solunum yolu rahatsızlıkları ile bağlantılı olabileceği ifade edilmişti.