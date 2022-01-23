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https://tr.sputniknews.com/20220123/budonun-bazi-seferleri-iptal-edildi-1053026574.html
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T10:23+0300
2022-01-23T10:23+0300
2022-01-23T10:23+0300
budo
iptal
sefer
kar
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Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
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budo, iptal, sefer, kar
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)