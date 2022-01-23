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https://tr.sputniknews.com/20220123/budonun-bazi-seferleri-iptal-edildi-1053026574.html
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
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Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
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budo, iptal, sefer, kar

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

10:23 23.01.2022
© İHA / ZAFER PEKERBUDO
BUDO - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© İHA / ZAFER PEKER
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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