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https://tr.sputniknews.com/20220123/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-bati-medyasindaki-histerinin-aksine-saldiri-hazirliginda-degiliz-1053024813.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Batı medyasındaki histerinin aksine saldırı hazırlığında değiliz
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Batı medyasındaki histerinin aksine saldırı hazırlığında değiliz
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) lideri Denis Puşilin, Batı medyasındaki histerinin aksine Donetsk’in Ukrayna’ya... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T05:11+0300
2022-01-23T05:11+0300
dünya
donetsk
ukrayna
denis puşilin
kiev
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Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan Puşilin, burada yaptığı açıklamada Batı medyasındaki histerinin aksine Donetsk’in Ukrayna’ya yönelik saldırı hazırlığında olmadığını söyledi.Puşilin, “Kendi açımızdan (Ukrayna tarafından saldırı için) hazırız ve birliklerimizin, acil servislerimizin uyumunu periyodik olarak kontrol ediyoruz. Başka türlü yapamayız. Kim ne derse desin, Batı medyasındaki histeriye rağmen henüz herhangi bir tarafa saldırıya geçmeye hazırlık yapmıyoruz” diye konuştu.‘Temas hattında yaklaşık 120 bin Ukraynalı asker olduğunu gözlemliyoruz’DNR’nin Donbass’taki temas hattında çok sayıda Ukraynalı askerin görüldüğüne ve bölgeye sürekli olarak askeri araçların gelmeye devam ettiğine dikkat çeken Puşilin, şunları söyledi:Puşilin, askeri araçlarla ilgili soruya da, “Evet (sürekli olarak gelmeye devam ediyor)” yanıtını verdi.‘Kiev’in Donbass’taki endüstriyel yapılara yönelik provokasyonlarını dışlamıyoruz’Kiev tarafından yapılabilecek provokasyon olasılıklarına değinen Puşilin, Donbass’taki endüstriyel tesislere yönelik provokasyon olasılığını dışlamadı.Donetsk lideri, “Bir yerlerde arıza meydana geldi, bu durum tekrar bir takım adımların atılacağı olasılığını dışlamıyor, zira sabotaj grupları elimizdeki verilere göre temas hattında kalmaya devam ediyor. Şu anki listede doğrudan yer alan gaz, su, elektrik iletim hatları gibi altyapılara ve diğer tesislere bir takım saldırıların olup olmayacağına bakacağız. Şimdilik beklemedeler” ifadelerini kullandı.
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Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Batı medyasındaki histerinin aksine saldırı hazırlığında değiliz

05:11 23.01.2022
© SputnikDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© Sputnik
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) lideri Denis Puşilin, Batı medyasındaki histerinin aksine Donetsk’in Ukrayna’ya yönelik saldırı hazırlığında olmadığını belirtti.
Rus gazeteci Vladimir Solovyov’un YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olan Puşilin, burada yaptığı açıklamada Batı medyasındaki histerinin aksine Donetsk’in Ukrayna’ya yönelik saldırı hazırlığında olmadığını söyledi.
Puşilin, “Kendi açımızdan (Ukrayna tarafından saldırı için) hazırız ve birliklerimizin, acil servislerimizin uyumunu periyodik olarak kontrol ediyoruz. Başka türlü yapamayız. Kim ne derse desin, Batı medyasındaki histeriye rağmen henüz herhangi bir tarafa saldırıya geçmeye hazırlık yapmıyoruz” diye konuştu.

‘Temas hattında yaklaşık 120 bin Ukraynalı asker olduğunu gözlemliyoruz’

DNR’nin Donbass’taki temas hattında çok sayıda Ukraynalı askerin görüldüğüne ve bölgeye sürekli olarak askeri araçların gelmeye devam ettiğine dikkat çeken Puşilin, şunları söyledi:
“Şu anda Ukrayna tarafında gözlemlediğimiz yaklaşık 120 bin asker. Gördüklerimiz bunlar, ayrıca rotasyonlar dışında kalanlar var, yani üç buçuk aydır gözlemlediğimiz sabit rakamı kastediyorum. (Rusya sınırına) yaklaşık olarak, artı eksi 100 kilometrelik mesafedeler.”
Puşilin, askeri araçlarla ilgili soruya da, “Evet (sürekli olarak gelmeye devam ediyor)” yanıtını verdi.

‘Kiev’in Donbass’taki endüstriyel yapılara yönelik provokasyonlarını dışlamıyoruz’

Kiev tarafından yapılabilecek provokasyon olasılıklarına değinen Puşilin, Donbass’taki endüstriyel tesislere yönelik provokasyon olasılığını dışlamadı.
Donetsk lideri, “Bir yerlerde arıza meydana geldi, bu durum tekrar bir takım adımların atılacağı olasılığını dışlamıyor, zira sabotaj grupları elimizdeki verilere göre temas hattında kalmaya devam ediyor. Şu anki listede doğrudan yer alan gaz, su, elektrik iletim hatları gibi altyapılara ve diğer tesislere bir takım saldırıların olup olmayacağına bakacağız. Şimdilik beklemedeler” ifadelerini kullandı.
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