https://tr.sputniknews.com/20220123/eyupspor---bursaspor-maci-yogun-kar-yagisi-nedeniyle-17-dakikada-tatil-edildi-1053040735.html

Eyüpspor - Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 17. dakikada tatil edildi

Eyüpspor - Bursaspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle 17. dakikada tatil edildi

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Eyüpspor - Bursaspor mücadelesi yoğun kar yağışı nedeniyle 17. dakikada tatil edildi. Mücadele yarın kaldığı yerden... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T19:50+0300

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spor

bursaspor

eyüpspor

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Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşma, elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelendi.Eyüp Stadı'nda yoğun kar yağışı altında başlayan mücadelenin 12. dakikasında hakem Direnç Tonusluoğlu, saha çizgilerinin net görülmemesi nedeniyle oyunu durdurdu.Tonusluoğlu, iki takımın teknik direktörü ve kalecileriyle konuştuktan sonra yoğun kar yağışının da devam etmesi sebebiyle soyunma odasına gitme kararı aldı. Soyunma odasında yapılan görüşmelerin ardından müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğünün bulunduğu müsabakanın ne zaman oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak.

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bursaspor, eyüpspor