https://tr.sputniknews.com/20220123/icisleri-bakanligi-2021de-cozulemeyen-tek-cinayet-denizlide-islendi-1053030071.html

İçişleri Bakanlığı: 2021'de çözülemeyen tek cinayet Denizli'de işlendi

İçişleri Bakanlığı: 2021'de çözülemeyen tek cinayet Denizli'de işlendi

İçişleri Bakanlığı'nca polis sorumluluk bölgesinde 2021'de işlenen 1468 cinayetten 1467'sinin aydınlatıldığı, çözülemeyen tek vakanın Denizli'de yaşandığı... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T12:35+0300

2022-01-23T12:35+0300

2022-01-23T12:40+0300

cinayet

türkiye

denizli

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, emniyet asayiş birimlerinin titiz çalışması sonucu geçen yıl polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen 'kasten öldürme' olaylarının neredeyse tamamının çözüldüğü, 1468 cinayetten 1467'sinin aydınlatıldığı belirtildi. Çözülemeyen tek vakanın Denizli'de yaşandığı bildirildi.Olay, 21 Ocak 2021'de akşam saatlerinde Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna, evine gireceği sırada yan binadaki boş daireden tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Durna'yı kapı önünde kanlar içinde eşi Seher Durna buldu. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Durna, hayatını kaybetti. Olayın aydınlatılması için Denizli Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ile Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Durna'nın saldırıya uğradığı bina ve çevresinde detaylı inceleme yaptı.Özel ekip kurulduŞüphelinin, Burak Durna'ya ait evin yanındaki apartmanın 1'inci katındaki boş dairenin balkon kapısını kırıp, içeriye girdikten sonra pusuya yattığı belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Cinayet Bürosu ekipleri, olayı çözmek için Durna'nın başta yakınları olmak üzere arkadaşlarının da ifadesini aldı. Ekipler fail ya da faillerinin tespit edilip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220123/ankarada-olumu-supheli-bulunan-genc-kizin-anne-ve-babasi-gozaltina-alindi-1053023218.html

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cinayet, denizli, içişleri bakanlığı