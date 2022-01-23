İçişleri Bakanlığı 'zikir çeken rütbeliler' iddiasını yalanladı

Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır sözü misali, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iddia ile Murat Bakan’ın da başka vesilelerle terörle mücadelesiyle devletine, vatanına, milletine borcunu ödeyen Kahraman Jandarma Teşkilatımızı bu başarısından dolayı iftiralarıyla yıpratmak isteyenler tarafından harekete geçirildiği görülmektedir. Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır sözü misali, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iddia ile Murat Bakan’ın da başka vesilelerle terörle mücadelesiyle devletine, vatanına, milletine borcunu ödeyen Kahraman Jandarma Teşkilatımızı bu başarısından dolayı iftiralarıyla yıpratmak isteyenler tarafından harekete geçirildiği görülmektedir.

Murat Bakan gibiler ve HDP’li dostları ne kadar üzülseler de Kahraman Jandarmamız kanunlardan, milli ve manevi değerlerinden aldığı güç ve ilhamla vatanını savunmaya devam edecektir. Murat Bakan gibiler ve HDP’li dostları ne kadar üzülseler de Kahraman Jandarmamız kanunlardan, milli ve manevi değerlerinden aldığı güç ve ilhamla vatanını savunmaya devam edecektir.