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https://tr.sputniknews.com/20220123/icisleri-bakanligi-zikir-ceken-rutbeliler-iddiasini-yalanladi--1053037139.html
İçişleri Bakanlığı 'zikir çeken rütbeliler' iddiasını yalanladı
İçişleri Bakanlığı 'zikir çeken rütbeliler' iddiasını yalanladı
'Jandarma Genel Komutanlığı’nda zikir çeken rütbeliler' iddialarına ilişkin verilen soru yönergesiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T16:55+0300
2022-01-23T16:58+0300
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süleyman soylu
murat bakan
mehmet ersoy
jandarma
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CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki çeşitli dini yapılanmaların varlık gösterdiği ve personelleri kendi bünyelerine katmaya çalıştıklarını iddia etti. İddialarını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Jandarma’nın en mahrem yeri harim-i ismeti olan İstihbarat Başkanlığı’nın odalarında zikir çeken rütbeliler kimlerdir?" diye sordu.İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy' da Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
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chp, süleyman soylu, murat bakan, mehmet ersoy, jandarma, zikir

İçişleri Bakanlığı 'zikir çeken rütbeliler' iddiasını yalanladı

16:55 23.01.2022 (güncellendi: 16:58 23.01.2022)
© AAİçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan evsizler ve sokak hayvanlarına ilişkin iki genelge - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AA
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'Jandarma Genel Komutanlığı’nda zikir çeken rütbeliler' iddialarına ilişkin verilen soru yönergesiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, tümünün yalan ve iftiradan ibaret olduğunu söyledi.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki çeşitli dini yapılanmaların varlık gösterdiği ve personelleri kendi bünyelerine katmaya çalıştıklarını iddia etti. İddialarını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Jandarma’nın en mahrem yeri harim-i ismeti olan İstihbarat Başkanlığı’nın odalarında zikir çeken rütbeliler kimlerdir?" diye sordu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy' da Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:
Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır sözü misali, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iddia ile Murat Bakan’ın da başka vesilelerle terörle mücadelesiyle devletine, vatanına, milletine borcunu ödeyen Kahraman Jandarma Teşkilatımızı bu başarısından dolayı iftiralarıyla yıpratmak isteyenler tarafından harekete geçirildiği görülmektedir.
Murat Bakan gibiler ve HDP’li dostları ne kadar üzülseler de Kahraman Jandarmamız kanunlardan, milli ve manevi değerlerinden aldığı güç ve ilhamla vatanını savunmaya devam edecektir.
Tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan bu ve benzeri iddialarla “Mehmetçik Ruhuyla” inançla ve kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir.
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