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https://tr.sputniknews.com/20220123/istanbul-valisi-24-25-ocakta-kamuda-calisan-malul-engelli-ve-hamileler-idari-izinli-olacak-1053041845.html
İstanbul Valisi: 24-25 Ocak'ta kamuda çalışan malul, engelli ve hamileler idari izinli olacak
İstanbul Valisi: 24-25 Ocak'ta kamuda çalışan malul, engelli ve hamileler idari izinli olacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, malul ve engelliler ile hamile olanların 24-25... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T20:57+0300
2022-01-23T20:59+0300
türkiye
istanbul valiliği
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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istanbul valiliği

İstanbul Valisi: 24-25 Ocak'ta kamuda çalışan malul, engelli ve hamileler idari izinli olacak

20:57 23.01.2022 (güncellendi: 20:59 23.01.2022)
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, malul ve engelliler ile hamile olanların 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; #İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde (PAZARTESİ-SALI) İDARİ İZİNLİ sayılacaktır."

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