https://tr.sputniknews.com/20220123/istanbul-valisi-24-25-ocakta-kamuda-calisan-malul-engelli-ve-hamileler-idari-izinli-olacak-1053041845.html

İstanbul Valisi: 24-25 Ocak'ta kamuda çalışan malul, engelli ve hamileler idari izinli olacak

İstanbul Valisi: 24-25 Ocak'ta kamuda çalışan malul, engelli ve hamileler idari izinli olacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, malul ve engelliler ile hamile olanların 24-25... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T20:57+0300

2022-01-23T20:57+0300

2022-01-23T20:59+0300

türkiye

istanbul valiliği

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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2022

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istanbul valiliği