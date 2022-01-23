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İstanbul Valisi: 24-25 Ocak'ta kamuda çalışan malul, engelli ve hamileler idari izinli olacak
20:57 23.01.2022 (güncellendi: 20:59 23.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, malul ve engelliler ile hamile olanların 24-25 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kıymetli Hemşehrilerim, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca; #İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; Malûl ve Engelliler ile Hamile olanlar 24-25 Ocak tarihlerinde (PAZARTESİ-SALI) İDARİ İZİNLİ sayılacaktır."
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2022
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca;#İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan;
✅Malûl ve Engelliler ile
✅Hamile olanlar
24-25 Ocak tarihlerinde (PAZARTESİ-SALI) İDARİ İZİNLİ sayılacaktır.#Kar pic.twitter.com/MVKGNmpqdF