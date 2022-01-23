İstanbul'dan kar manzaraları

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İstanbul'da cumartesi günü başlayan kar yağışı pazar günü artarak devam etti. Günün erken saatlerinden gece saatlerine kadar kent genelinde süren kar yağışı çok sayıda ilçede güzel manzaraların ortaya çıkmasına da neden oldu.