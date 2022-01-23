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İstanbul'dan kar manzaraları
İstanbul'dan kar manzaraları
İstanbul'da cumartesi günü başlayan kar yağışı pazar günü artarak devam etti. Günün erken saatlerinden gece saatlerine kadar kent genelinde süren kar yağışı... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T23:10+0300
2022-01-23T23:10+0300
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İstanbul'dan kar manzaraları 23:10 23.01.2022 (güncellendi: 23:15 23.01.2022)
İstanbul'da cumartesi günü başlayan kar yağışı pazar günü artarak devam etti. Günün erken saatlerinden gece saatlerine kadar kent genelinde süren kar yağışı çok sayıda ilçede güzel manzaraların ortaya çıkmasına da neden oldu.
© AA İstanbul'da kar yağışı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkili oldu
İstanbul'da kar yağışı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkili oldu
© AA İstanbul'da kar yağışı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de etkili oldu
İstanbul'da kar yağışı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de etkili oldu
© AA İstanbul'da kar yağışı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de etkili oldu
İstanbul'da kar yağışı Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de etkili oldu
© İHA / DAVUT HAS - MEHMET FURKAN DOĞAN İstanbul'dan kar manzaraları
İstanbul'dan kar manzaraları
İstanbul'dan kar manzaraları
© İHA / HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR İstanbul'dan kar manzaraları
İstanbul'dan kar manzaraları
© AA İstanbul'dan kar manzaraları
İstanbul'dan kar manzaraları
© AA