https://tr.sputniknews.com/20220123/lugansk-ukrayna-ordusu-milis-guclerinden-bir-askerimizi-kacirdi---1053030597.html

Lugansk: Ukrayna ordusu, milis güçlerinden bir askerimizi kaçırdı

Lugansk: Ukrayna ordusu, milis güçlerinden bir askerimizi kaçırdı

Hükümet ile milis güçleri arasında gerilimin tırmandığı Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş bölgelerden biri olan Lugansk’ın... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T13:05+0300

2022-01-23T13:05+0300

2022-01-23T13:05+0300

lugansk

rusya

donetsk

donbass

ukrayna

ivan filiponenko

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Lugansk sözcüsü Filiponenko, “22 Ocak’ta (Donbass’ta çatışan tarafların temas hattında yer alan) Svetlodarsk’ta devriye gezdikleri sırada, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin milis güçlerinden bir asker, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sabotajcı birimi tarafından kaçırılmıştır” açıklaması yaptı. Filiponenko, ‘Lugansklı askerin, ormanlık alanda şüpheli bir eylemin farkına varması ardından destek beklemeden bu alana gittiğini, bu sırada kendisine saldırıldığını, ancak bu şekilde sabotajcı grubun Lugansk’ın derinliklerine ilerlemesini önlediğini’ kaydetti. Lugansk yöneticileri, geçen yılın kasım ve aralık aylarında da bazı milis güçlerinin Ukrayna ordusu tarafından kaçırıldığı açıklamalarını yapmıştı. Kaçırma olayları, Batı ülkelerinin Ukrayna hükümetine askeri desteklerini artırdıkları ve Ukrayna’nın doğusunda gerilimin tırmandığı bir döneme denk geliyor. Rusya, yapılan askeri yardımların Ukrayna hükümetini ülkenin doğusundaki krizi güç kullanarak çözmeye teşvik ettiği uyarısında bulunuyor. Daha önce, Rusya Dışişleri yetkilileri, Ukrayna hükümetinin, ordu bünyesindeki askerlerin yarısını Donbass’taki temas hattı yakınlarına yığdığını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220123/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-bati-medyasindaki-histerinin-aksine-saldiri-hazirliginda-degiliz-1053024813.html

lugansk

rusya

donetsk

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lugansk, rusya, donetsk, donbass, ukrayna, ivan filiponenko