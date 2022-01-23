Osmanlı Ocakları'ndan yeni parti açıklaması: 'Cumhur İttifakı içerisinde yer alacağız'

“Bizim bir sloganımız var, ‘Kefenli liderin kefenli askeriyiz’. Milletimiz ve ülkemiz adına mücadele eden devlet büyüklerimiz için, kefenlerimizi çıkartmadığımızı da buradan bir kez daha belirtmek isterim. Yine Cumhur İttifakı’nın içinde yer alacağız. Osmanlı olarak aynı duruşa devam edeceğiz. İdeolojimizde, fikirlerimizde bir sapma olmayacak. Bugüne kadar toplumun her kesiminin gönlüne dokunabildik. Türkiye’de kurulduk ve dünyada da konuşulan bir STK haline geldik. Amerika’nın, Pentegon’un hedefinde olduk. PKK’nın infaz listelerine girdik, FETÖ ile mücadelenin meşale ateşini biz yaktık. FETÖ’nün yayın organları önünde eylemleri biz başlattık. 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı’nın çağrısı ile AK Parti Genel Merkezi ve yurdun dört bir yanındaki meydanlarda ülkeyi ölümüne müdafaa ettik. Her zorlukta ülkemizin ve milletimizin yanında var olduk. Bundan sonra da bu varlığımıza bir siyasi parti ekleyerek devam edeceğiz.”