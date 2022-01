https://tr.sputniknews.com/20220123/rus-disisleri-olimpiyatlar-oncesinde-abd-ve-ukraynadan-provokasyonlar-bekliyoruz-1053025194.html

Rus Dışişleri: Olimpiyatlar öncesinde ABD ve Ukrayna'dan provokasyonlar bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın Pekin’de yapılacak Olimpiyatlar öncesinde ABD ve Ukrayna’dan enformasyon alanında ve askeri alanda... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T05:45+0300

2022-01-23T05:45+0300

2022-01-23T05:45+0300

dünya

rusya

ukrayna

çin

mariya zaharova

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052369829_0:0:3105:1747_1920x0_80_0_0_4bc46f4f9f5111d608f8dbc274c25c6e.jpg

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Bloomberg’in Çin lideri Şi Cinping’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i arayarak Olimpiyatlar sırasında ‘Ukrayna’ya saldırmamasını’ rica ettiği yönündeki iddiaları üzerine Telegram kanalından açıklama yaparak, Rusya’nın 4-20 Şubat tarihlerinde yapılacak olan Pekin Kış Olimpiyatları öncesinde ABD ve Ukrayna’dan enformasyon alanında ve askeri alanda kışkırtıcı eylemler beklediğini ifade etti.Ajansın iddialarının ‘sahte haber değil, ilgili Amerikan istihbarat servislerinin enformasyon alanında özel operasyonu’ olduğuna dikkat çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:“O zamanlar Amerikan demokrasisine yürekten inananlar için Tiflis'ten 9-10 Temmuz 2008 tarihli bir haber yayınlıyorum (https://www.vesti.ru/article/2172930). Çin'deki Olimpiyatların başlamasından tam bir ay önce yapılan bir haber. Bir yıl sonra, Avrupa Birliği (AB) tarafından çatışmanın nedenlerinin uluslararası araştırılması için eski BM Gürcistan Temsilcisi Heidi Tagliavini öncülüğünde 2008’de oluşturulan Güney Kafkasya'daki Savaşın Koşullarını Araştırma Uluslararası Komisyonu, 30 Eylül 2009 tarihli raporunda, savaşı başlatan tarafın Gürcistan olduğu kararını verdi. Bu nedenle ABD'den ve onların önderliğindeki Kiev rejiminden hem enformasyon alanında, hem de dışlanamayacak askeri alanda provokasyonlar bekliyoruz. Onlardan her şey beklenebilir, kaldı ki bu konuda zengin deneyime sahipler.” Bloomberg’in ne Rus, ne de Çinli kaynaklara atıfta bulunmadığına dikkat çeken Zaharova, haberde sözü geçen ‘Çin’deki diplomatın’ Amerikalılar olduğunu ifade etti. Ajansın bilgiyi doğrulamak için bu bilgiye sahip olması gereken ya da olabilecek kişi ve kuruluşlara başvurmadığını dile getiren diplomat, “Amerikan medyasına bakılırsa Rusya’nın çoktandır ‘saldırması’ gerektiğini anlıyorum. Fakat biz hiçbir türlü ‘saldırmıyoruz’. Ve onların mantığına göre şu an, aynı Amerikan medyasının Washington’un talimatıyla bir süredir çamur attığı Çin’deki Olimpiyatlar, bunu yapmak için harika bir an gibi görünüyor. Bloomberg iki konuyu birleştiriyor ve ateş ediyor, fakat ıska geçiyor. Çünkü şimdi herkes, Çin'deki Olimpiyatlar sırasında kimin saldırgan eylemlerde bulunmaktan hoşlandığını hatırlayacak” ifadelerini kullandı.

rusya

ukrayna

çin

rusya, ukrayna, çin, mariya zaharova