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Rusya: Nusra militanları İdlib ve Halep’te üç Suriyeli asker yaraladı
Rusya: Nusra militanları İdlib ve Halep’te üç Suriyeli asker yaraladı
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, El Nusra militanlarının ülkenin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde açtıkları ateşle üç Suriyeli askeri... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
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2022-01-23T04:11+0300
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el nusra
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, gazetecilere yaptığı açıklamada El Nusra militanlarının ülkenin kuzeyindeki İdlib ve Halep vilayetlerinde açtığı ateş sonucu üç Suriyeli askerin yaralandığını belirtti.Juravlyov, “İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde geçtiğimiz gün içinde Nusra Cephesi terör örgütünün mevzilerinden Halep’te bir, İdlib’de iki kez olmak üzere üç kez ateş açıldığı tespit edildi. Halep’te Tekad bölgesinden teröristlerin Basratun yerleşiminin bulunduğu bölgede hükümet güçlerinin mevzilerine düzenlediği topçu atışı sonucu bir Suriyeli asker yaralandı” diye konuştu.Rus komutanın aktardığı üzere İdlib'de ayrıca Fatira bölgesinden teröristlerin hükümet güçlerinin Kafer Nebel köyü bölgesindeki mevzilerine açılan keskin nişancı ateşi ile bir Suriyeli asker yaralandı.Juravlyov, “Bununla birlikte Halloub bölgesinden teröristlerin El-Fatatuat yerleşimindeki hükümet güçlerinin mevzilerine düzenlediği topçu ateşi sonucu bir Suriyeli asker yaralandı” ifadelerini kullandı.
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rusya, suriye, el nusra, idlib

Rusya: Nusra militanları İdlib ve Halep’te üç Suriyeli asker yaraladı

04:12 23.01.2022
© REUTERS / SANASuriye askeri-Til Temir
Suriye askeri-Til Temir - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / SANA
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, El Nusra militanlarının ülkenin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde açtıkları ateşle üç Suriyeli askeri yaraladıklarını duyurdu.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, gazetecilere yaptığı açıklamada El Nusra militanlarının ülkenin kuzeyindeki İdlib ve Halep vilayetlerinde açtığı ateş sonucu üç Suriyeli askerin yaralandığını belirtti.
Juravlyov, “İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde geçtiğimiz gün içinde Nusra Cephesi terör örgütünün mevzilerinden Halep’te bir, İdlib’de iki kez olmak üzere üç kez ateş açıldığı tespit edildi. Halep’te Tekad bölgesinden teröristlerin Basratun yerleşiminin bulunduğu bölgede hükümet güçlerinin mevzilerine düzenlediği topçu atışı sonucu bir Suriyeli asker yaralandı” diye konuştu.
Rus komutanın aktardığı üzere İdlib'de ayrıca Fatira bölgesinden teröristlerin hükümet güçlerinin Kafer Nebel köyü bölgesindeki mevzilerine açılan keskin nişancı ateşi ile bir Suriyeli asker yaralandı.
Juravlyov, “Bununla birlikte Halloub bölgesinden teröristlerin El-Fatatuat yerleşimindeki hükümet güçlerinin mevzilerine düzenlediği topçu ateşi sonucu bir Suriyeli asker yaralandı” ifadelerini kullandı.
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