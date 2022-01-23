https://tr.sputniknews.com/20220123/rusya-ukraynanin-dogusundaki-ruslara-saldirilmasini-tolere-etmeyecegiz--1053031874.html

Rusya: Ukrayna'nın doğusundaki Ruslara saldırılmasını tolere etmeyeceğiz

Rusya: Ukrayna'nın doğusundaki Ruslara saldırılmasını tolere etmeyeceğiz

Rusya’nın Viyana’da gerçekleştirilen güvenlik ve silah kontrolü görüşmelerindeki müzakerecisi Konstantin Gavrilov, Ukrayna hükümeti ya da Batı ülkelerinin... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T13:43+0300

2022-01-23T13:43+0300

2022-01-23T13:43+0300

rusya

donbass

ukrayna

konstantin gavrilov

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Rus müzakereci Gavrilov, İzolenta live isimli YouTube kanalındaki bir programda yaptığı açıklamalarında, “Her şey açıkça söylendi ve uyarı yapıldı: Vatandaşlarımıza saldırdıklarında bunu tolere etmeyeceğiz. Her şey açıkça dile getirildi, basında da buna yer verildi” dedi. Gavrilov’un söz konusu açıklaması, Batı ülkelerinin Ukrayna hükümetine askeri desteklerini artırdıkları ve Ukrayna’nın doğusunda gerilimin tırmandığı bir döneme denk geliyor. Rus yetkililer defalarca, yapılan bu askeri yardımların Ukrayna hükümetini ülkenin doğusundaki krizi güç kullanarak çözmeye teşvik ettiği uyarısında bulundu. Daha önce, Rusya dışişleri yetkilileri de Ukrayna hükümetinin, ordu bünyesindeki askerlerin yarısını Donbass’taki temas hattı yakınlarına yığdığını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220123/lugansk-ukrayna-ordusu-milis-guclerinden-bir-askerimizi-kacirdi---1053030597.html

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rusya, donbass, ukrayna, konstantin gavrilov