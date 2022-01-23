Rusya: Ukrayna'nın doğusundaki Ruslara saldırılmasını tolere etmeyeceğiz

Rus müzakereci Gavrilov, İzolenta live isimli YouTube kanalındaki bir programda yaptığı açıklamalarında, “Her şey açıkça söylendi ve uyarı yapıldı: Vatandaşlarımıza saldırdıklarında bunu tolere etmeyeceğiz. Her şey açıkça dile getirildi, basında da buna yer verildi” dedi. Gavrilov’un söz konusu açıklaması, Batı ülkelerinin Ukrayna hükümetine askeri desteklerini artırdıkları ve Ukrayna’nın doğusunda gerilimin tırmandığı bir döneme denk geliyor. Rus yetkililer defalarca, yapılan bu askeri yardımların Ukrayna hükümetini ülkenin doğusundaki krizi güç kullanarak çözmeye teşvik ettiği uyarısında bulundu. Daha önce, Rusya dışişleri yetkilileri de Ukrayna hükümetinin, ordu bünyesindeki askerlerin yarısını Donbass’taki temas hattı yakınlarına yığdığını belirtmişti.
Rusya’nın Viyana’da gerçekleştirilen güvenlik ve silah kontrolü görüşmelerindeki müzakerecisi Konstantin Gavrilov, Ukrayna hükümeti ya da Batı ülkelerinin Ukrayna’nın doğusundaki Rus nüfusa saldırması hâlinde, bunu tolere etmeyecekleri uyarısında bulundu.
Rus müzakereci Gavrilov, İzolenta live isimli YouTube kanalındaki bir programda yaptığı açıklamalarında, “Her şey açıkça söylendi ve uyarı yapıldı: Vatandaşlarımıza saldırdıklarında bunu tolere etmeyeceğiz. Her şey açıkça dile getirildi, basında da buna yer verildi” dedi.
Gavrilov’un söz konusu açıklaması, Batı ülkelerinin Ukrayna hükümetine askeri desteklerini artırdıkları ve Ukrayna’nın doğusunda gerilimin tırmandığı bir döneme denk geliyor.
Rus yetkililer defalarca, yapılan bu askeri yardımların Ukrayna hükümetini ülkenin doğusundaki krizi güç kullanarak çözmeye teşvik ettiği uyarısında bulundu. Daha önce, Rusya dışişleri yetkilileri de Ukrayna hükümetinin, ordu bünyesindeki askerlerin yarısını Donbass’taki temas hattı yakınlarına yığdığını belirtmişti.