https://tr.sputniknews.com/20220123/sahildeki-yuruyus-yolunda-gocuk-olustu-belediye-araci-cukura-dustu-1053039600.html

Sahildeki yürüyüş yolunda göçük oluştu, belediye aracı çukura düştü

Sahildeki yürüyüş yolunda göçük oluştu, belediye aracı çukura düştü

Rize’de sahildeki yürüyüş bandında göçük oluştu, üzerindeki belediyeye ait süpürme aracı çukura düştü. Sürücü, camı kırılan araçtan çıkmayı başardı. 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T18:51+0300

2022-01-23T18:51+0300

2022-01-23T18:51+0300

türkiye

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sahil

araç

belediye

göçük

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Rize Belediyesi’ne ait süpürme aracı, denize dolgu yapılarak kazanılan parkta yer alan yürüyüş bandını süpürdüğü sırada aniden göçük oluştu. Temizlik aracı, göçükle oluşan çukura düştü. Olayda yara almayan sürücü, çukura gömülen ve camı kırılan araçtan çıkmayı başardı. Temizlik aracı, vinçle bulunduğu çukurdan çıkarıldı. Belediye ekipleri çukuru kapatarak, önlem aldı.'Ucuz atlatıldı'Görgü tanığı Kamil Doğruyol, “Süpürme aracı sürekli bu bandı süpürüyordu. Bir anda oldu. Galiba zamanla oranın altı aşındı, temizlik aracı oradan geçerken oluşan göçüğün içine düştü. Burada ilk defa böyle bir şey oldu. Kış sezonu olduğu için şu an sahilde kimse yok ama yazın burası çok kalabalık oluyor. Yazın olsaydı çok kişi o göçüğe düşmüş olurdu. Bu olay ucuz atlatıldı" dedi.

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