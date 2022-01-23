https://tr.sputniknews.com/20220123/thy-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-istanbuldaki-31-seferi-iptal-etti-1053041032.html

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki 31 seferi iptal etti

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki 31 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal... 23.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-23T20:03+0300

2022-01-23T20:03+0300

2022-01-23T20:03+0300

türkiye

türkiye

kar yağışı

istanbul erkek lisesi

türk hava yolları (thy)

sabiha gökçen havaalanı

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ettiklerini belirterek, "24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz." ifadelerini kullandı.Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından öğrenebilecekleri kaydedildi.

türkiye

sabiha gökçen havaalanı

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türkiye, kar yağışı, istanbul erkek lisesi, türk hava yolları (thy), sabiha gökçen havaalanı