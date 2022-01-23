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THY olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki 31 seferi iptal etti
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki 31 seferi iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal... 23.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-23T20:03+0300
2022-01-23T20:03+0300
türkiye
türkiye
kar yağışı
istanbul erkek lisesi
türk hava yolları (thy)
sabiha gökçen havaalanı
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ettiklerini belirterek, "24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz." ifadelerini kullandı.Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından öğrenebilecekleri kaydedildi.
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türkiye, kar yağışı, istanbul erkek lisesi, türk hava yolları (thy), sabiha gökçen havaalanı

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki 31 seferi iptal etti

20:03 23.01.2022
© AASabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2022
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ettiklerini belirterek, "24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz." ifadelerini kullandı.
Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından öğrenebilecekleri kaydedildi.
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