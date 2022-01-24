2 asırlık soruyu çözen matematikçi Töngemen, 10 yıl sonra ilk dersini İzmir'de verdi

İtalyan matematikçi Gian Francesco Malfatti'nin 201 yıllık matematik problemini çözen Mustafa Töngemen, İzmir Buca'da ders verdi.Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Malfatti'nin 1803 tarihinde ortaya attığı ve yüzlerce bilim insanının çözmek için gayret ettiği matematik sorusunu 201 yıl sonra çözen emekli matematik öğretmeni, onlarca şarkının söz yazarı ve besteci Mustafa Töngemen’in katılımıyla ‘Geometri ve Şiir Söylemleri’ paneli düzenlendi. Panele, Bucalılar ve Töngemen’in eski öğrencileri katıldı.ANKA'nın haberine göre geometrinin hayatımızın her alanında yer aldığını belirten Töngemen, panelde eski öğrencilerine geometri dersi verdi. 10 yıl sonra ders anlatmanın heyecanını yaşadığını belirten Töngemen, kendi yazdığı şiirleri de seslendirdi.Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber de böyle önemli bir ustayı ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını söyledi.
İtalyan matematikçi Gian Francesco Malfatti'nin 201 yıllık matematik problemini çözen, 110 şiiri Türk sanat müziği türünde bestelenen emekli öğretmen Mustafa Töngemen İzmir'de ders verdi.
İtalyan matematikçi Gian Francesco Malfatti'nin 201 yıllık matematik problemini çözen Mustafa Töngemen, İzmir Buca'da ders verdi.
Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Malfatti'nin 1803 tarihinde ortaya attığı ve yüzlerce bilim insanının çözmek için gayret ettiği matematik sorusunu 201 yıl sonra çözen emekli matematik öğretmeni, onlarca şarkının söz yazarı ve besteci Mustafa Töngemen’in katılımıyla ‘Geometri ve Şiir Söylemleri’ paneli düzenlendi. Panele, Bucalılar ve Töngemen’in eski öğrencileri katıldı.
ANKA'nın haberine göre geometrinin hayatımızın her alanında yer aldığını belirten Töngemen, panelde eski öğrencilerine geometri dersi verdi.
10 yıl sonra ders anlatmanın heyecanını yaşadığını belirten Töngemen, kendi yazdığı şiirleri de seslendirdi.
Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber de böyle önemli bir ustayı ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını söyledi.