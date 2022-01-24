Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220124/2-asirlik-soruyu-cozen-matematikci-tongemen-10-yil-sonra-ilk-dersini-izmirde-verdi-1053064556.html
2 asırlık soruyu çözen matematikçi Töngemen, 10 yıl sonra ilk dersini İzmir'de verdi
2 asırlık soruyu çözen matematikçi Töngemen, 10 yıl sonra ilk dersini İzmir'de verdi
İtalyan matematikçi Gian Francesco Malfatti'nin 201 yıllık matematik problemini çözen, 110 şiiri Türk sanat müziği türünde bestelenen emekli öğretmen Mustafa... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T13:28+0300
2022-01-24T13:33+0300
matematik
izmir
buca
yaşam
öğretmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053064495_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_f4bbc0267078722bc7b1fb05f11e9016.jpg
İtalyan matematikçi Gian Francesco Malfatti'nin 201 yıllık matematik problemini çözen Mustafa Töngemen, İzmir Buca'da ders verdi.Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Malfatti'nin 1803 tarihinde ortaya attığı ve yüzlerce bilim insanının çözmek için gayret ettiği matematik sorusunu 201 yıl sonra çözen emekli matematik öğretmeni, onlarca şarkının söz yazarı ve besteci Mustafa Töngemen’in katılımıyla ‘Geometri ve Şiir Söylemleri’ paneli düzenlendi. Panele, Bucalılar ve Töngemen’in eski öğrencileri katıldı.ANKA'nın haberine göre geometrinin hayatımızın her alanında yer aldığını belirten Töngemen, panelde eski öğrencilerine geometri dersi verdi. 10 yıl sonra ders anlatmanın heyecanını yaşadığını belirten Töngemen, kendi yazdığı şiirleri de seslendirdi.Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber de böyle önemli bir ustayı ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını söyledi.
izmir
buca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053064495_0:0:2520:1890_1920x0_80_0_0_1fdcdd402cc74e42003b4dabe8a1821c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
matematik, izmir, buca, öğretmen

2 asırlık soruyu çözen matematikçi Töngemen, 10 yıl sonra ilk dersini İzmir'de verdi

13:28 24.01.2022 (güncellendi: 13:33 24.01.2022)
© ANKAMustafa Töngemen
Mustafa Töngemen - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© ANKA
Abone ol
İtalyan matematikçi Gian Francesco Malfatti'nin 201 yıllık matematik problemini çözen, 110 şiiri Türk sanat müziği türünde bestelenen emekli öğretmen Mustafa Töngemen İzmir'de ders verdi.
İtalyan matematikçi Gian Francesco Malfatti'nin 201 yıllık matematik problemini çözen Mustafa Töngemen, İzmir Buca'da ders verdi.
Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Malfatti'nin 1803 tarihinde ortaya attığı ve yüzlerce bilim insanının çözmek için gayret ettiği matematik sorusunu 201 yıl sonra çözen emekli matematik öğretmeni, onlarca şarkının söz yazarı ve besteci Mustafa Töngemen’in katılımıyla ‘Geometri ve Şiir Söylemleri’ paneli düzenlendi. Panele, Bucalılar ve Töngemen’in eski öğrencileri katıldı.
ANKA'nın haberine göre geometrinin hayatımızın her alanında yer aldığını belirten Töngemen, panelde eski öğrencilerine geometri dersi verdi.
10 yıl sonra ders anlatmanın heyecanını yaşadığını belirten Töngemen, kendi yazdığı şiirleri de seslendirdi.
Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber de böyle önemli bir ustayı ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce