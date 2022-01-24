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Almanya'da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Almanya'da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
Almanya'nın Heidelberg kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye yoğun şekilde güvenlik güçleri konuşlandırıldı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T15:59+0300
2022-01-24T16:48+0300
dünya
almanya
saldırı
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Almanya'nın güneybatısındaki Heidelberg Üniversitesi'nde bir konferans salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Polis çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu ama saldırıya ve yaralı sayısına ilişkin fazla bilgi vermedi.Alman haber ajansı dpa da kendisi de öğrenci olduğu sanılan saldırganın intihar ettiği, ilk bilgilere göre saldırının arkasında siyasi veya dini bir neden olmadığı bilgilerini aktardı. Üniversitenin, doğal bilimler departmanları, kliniği ve botanik bahçesine ev sahipliği yapan Neunheimer Feld yerleşkesinde operasyon başlatıldı.Avrupa'da bireysel silahlanma yasalarının en sıkı olduğu ülkelerden Almanya'da okul saldırıları sık yaşanan bir durum değil.
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almanya, saldırı

Almanya'da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

15:59 24.01.2022 (güncellendi: 16:48 24.01.2022)
© AFP 2021Almanya - Polis
Almanya - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021
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Almanya'nın Heidelberg kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye yoğun şekilde güvenlik güçleri konuşlandırıldı.
Almanya'nın güneybatısındaki Heidelberg Üniversitesi'nde bir konferans salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Polis çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu ama saldırıya ve yaralı sayısına ilişkin fazla bilgi vermedi.
Alman haber ajansı dpa da kendisi de öğrenci olduğu sanılan saldırganın intihar ettiği, ilk bilgilere göre saldırının arkasında siyasi veya dini bir neden olmadığı bilgilerini aktardı.
Üniversitenin, doğal bilimler departmanları, kliniği ve botanik bahçesine ev sahipliği yapan Neunheimer Feld yerleşkesinde operasyon başlatıldı.
Avrupa'da bireysel silahlanma yasalarının en sıkı olduğu ülkelerden Almanya'da okul saldırıları sık yaşanan bir durum değil.
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