https://tr.sputniknews.com/20220124/almanyada-silahli-saldiri-cok-sayida-yarali-var--1053071378.html

Almanya'da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Almanya'da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Heidelberg kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye yoğun şekilde güvenlik güçleri konuşlandırıldı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T15:59+0300

2022-01-24T15:59+0300

2022-01-24T16:48+0300

dünya

almanya

saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053071532_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_cc505b4c8a8529cb84a92d147f745128.jpg

Almanya'nın güneybatısındaki Heidelberg Üniversitesi'nde bir konferans salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Polis çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu ama saldırıya ve yaralı sayısına ilişkin fazla bilgi vermedi.Alman haber ajansı dpa da kendisi de öğrenci olduğu sanılan saldırganın intihar ettiği, ilk bilgilere göre saldırının arkasında siyasi veya dini bir neden olmadığı bilgilerini aktardı. Üniversitenin, doğal bilimler departmanları, kliniği ve botanik bahçesine ev sahipliği yapan Neunheimer Feld yerleşkesinde operasyon başlatıldı.Avrupa'da bireysel silahlanma yasalarının en sıkı olduğu ülkelerden Almanya'da okul saldırıları sık yaşanan bir durum değil.

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, saldırı