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Almanya'da silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var
15:59 24.01.2022 (güncellendi: 16:48 24.01.2022)
© AFP 2021Almanya - Polis
© AFP 2021
Almanya'nın Heidelberg kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye yoğun şekilde güvenlik güçleri konuşlandırıldı.
Almanya'nın güneybatısındaki Heidelberg Üniversitesi'nde bir konferans salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Polis çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu ama saldırıya ve yaralı sayısına ilişkin fazla bilgi vermedi.
Alman haber ajansı dpa da kendisi de öğrenci olduğu sanılan saldırganın intihar ettiği, ilk bilgilere göre saldırının arkasında siyasi veya dini bir neden olmadığı bilgilerini aktardı.
Üniversitenin, doğal bilimler departmanları, kliniği ve botanik bahçesine ev sahipliği yapan Neunheimer Feld yerleşkesinde operasyon başlatıldı.
#Heidelberg - Großeinsatz #Neuenheimer Feld: Das ist bisher bekannt: Ein Einzeltäter verletzte mehrere Personen in einem Hörsaal mit einer Langwaffe.— Polizei Mannheim (@PolizeiMannheim) January 24, 2022
Der Täter selbst ist tot.
Kollegen sind weiterhin mit starken Kräften vor Ort - wir informieren hier weiter! https://t.co/aovlQc99tl
Avrupa'da bireysel silahlanma yasalarının en sıkı olduğu ülkelerden Almanya'da okul saldırıları sık yaşanan bir durum değil.
Allemagne : Un homme armé a blessé plusieurs personnes au sein d'un amphithéâtre de Heidelberg dans le sud-ouest du pays.— Neurone Intelligence (@NeuroneIntel) January 24, 2022
Le tireur est décédé, une opération de police est en cours. pic.twitter.com/JjQpkmuQbm