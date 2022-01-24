https://tr.sputniknews.com/20220124/ankara-universitesinin-koronavirus-asisina-saglik-bakanligindan-faz-1-onayi-1053053285.html

Ankara Üniversitesi'nin koronavirüs aşısına Sağlık Bakanlığı'ndan Faz-1 onayı

Ankara Üniversitesi'nin koronavirüs aşısına Sağlık Bakanlığı'ndan Faz-1 onayı

Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen ve TÜBİTAK COVID-19 Platformu kapsamında desteklenen adenoviral vektör tabanlı Kovid-19 aşısı... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T08:42+0300

2022-01-24T08:42+0300

2022-01-24T08:42+0300

koronavirüs

ankara üniversitesi

tübitak

koronavirüs

koronavirüs aşısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051511378_0:124:1200:799_1920x0_80_0_0_8ef837cf3aee6a50fc1bbb0f2f157f6f.jpg

Milliyet'in haberine göre, bu kapsamda üniversite, 18-59 yaş aralığında olan, henüz Kovid-19 enfeksiyonu geçirmemiş ve bugüne kadar aşı yaptırmamış kişileri, yerli aşının Faz 1 çalışmasına katılmaları için gönüllü olmaya çağırıyor. Aşı, 1 ay ara ile 2 kez koldan kas içine enjeksiyon edilerek uygulanacak. Aşı çalışmalarıyla ilgili mesaj yayınlayan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut ve ekibinin büyük çabayla bu noktaya getirdiği aşı çalışmasına destek veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Doç. Dr. Tolga Karakan’a teşekkür etti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara üniversitesi, tübitak, koronavirüs, koronavirüs aşısı