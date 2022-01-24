Ankara Üniversitesi'nin koronavirüs aşısına Sağlık Bakanlığı'ndan Faz-1 onayı

Milliyet'in haberine göre, bu kapsamda üniversite, 18-59 yaş aralığında olan, henüz Kovid-19 enfeksiyonu geçirmemiş ve bugüne kadar aşı yaptırmamış kişileri, yerli aşının Faz 1 çalışmasına katılmaları için gönüllü olmaya çağırıyor. Aşı, 1 ay ara ile 2 kez koldan kas içine enjeksiyon edilerek uygulanacak. Aşı çalışmalarıyla ilgili mesaj yayınlayan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut ve ekibinin büyük çabayla bu noktaya getirdiği aşı çalışmasına destek veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Doç. Dr. Tolga Karakan’a teşekkür etti.
Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen ve TÜBİTAK COVID-19 Platformu kapsamında desteklenen adenoviral vektör tabanlı Kovid-19 aşısı, Sağlık Bakanlığı tarafından Faz 1 klinik çalışma için onaylandı.
Milliyet'in haberine göre, bu kapsamda üniversite, 18-59 yaş aralığında olan, henüz Kovid-19 enfeksiyonu geçirmemiş ve bugüne kadar aşı yaptırmamış kişileri, yerli aşının Faz 1 çalışmasına katılmaları için gönüllü olmaya çağırıyor. Aşı, 1 ay ara ile 2 kez koldan kas içine enjeksiyon edilerek uygulanacak.
Aşı çalışmalarıyla ilgili mesaj yayınlayan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut ve ekibinin büyük çabayla bu noktaya getirdiği aşı çalışmasına destek veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’a, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Doç. Dr. Tolga Karakan’a teşekkür etti.