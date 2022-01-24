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Ankara'da donmak üzereyken bulanan kara akbaba tedavi altına alındı
Ankara'da donmak üzereyken bulanan kara akbaba tedavi altına alındı
Ankara’nın Çubuk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan kara akbabanın kanadı kırıldığı için uçamadığı tespit edildi. Donmak üzere olan... 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T19:54+0300
2022-01-24T19:57+0300
ankara
akbaba
yaralı
yaşam
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Çubuk’a bağlı Meşeli Mahallesi'nde devriye gezen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, kar içerisinde, kanadı kırıldığı için uçamayan yaralı akbaba bulundu. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parklarında yaşadığı belirlenen yaralı akbabanın soğuk hava ve yoğun bir şekilde yağan kar nedeniyle aç kaldığı ve yiyecek bulmak için Çubuk bölgesine geldiği tahmin ediliyor. Jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunan akbaba, bir süre sıcak bir ortamda bekletildikten sonra yiyecek ve su verildi. Yaralı akbaba daha sonra tedavisi için Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
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ankara, akbaba, yaralı

Ankara'da donmak üzereyken bulanan kara akbaba tedavi altına alındı

19:54 24.01.2022 (güncellendi: 19:57 24.01.2022)
© İHA / NESLİHAN DEMİRERKara akbaba
Kara akbaba - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© İHA / NESLİHAN DEMİRER
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Ankara’nın Çubuk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan kara akbabanın kanadı kırıldığı için uçamadığı tespit edildi. Donmak üzere olan akbaba tedavi altına alındı.
Çubuk’a bağlı Meşeli Mahallesi'nde devriye gezen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, kar içerisinde, kanadı kırıldığı için uçamayan yaralı akbaba bulundu.
Kızılcahamam Soğuksu Milli Parklarında yaşadığı belirlenen yaralı akbabanın soğuk hava ve yoğun bir şekilde yağan kar nedeniyle aç kaldığı ve yiyecek bulmak için Çubuk bölgesine geldiği tahmin ediliyor.
Jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunan akbaba, bir süre sıcak bir ortamda bekletildikten sonra yiyecek ve su verildi.
Yaralı akbaba daha sonra tedavisi için Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.
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