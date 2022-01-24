https://tr.sputniknews.com/20220124/ankarada-donmak-uzereyken-bulanan-kara-akbaba-tedavi-altina-alindi--1053079424.html

Ankara'da donmak üzereyken bulanan kara akbaba tedavi altına alındı

Ankara'da donmak üzereyken bulanan kara akbaba tedavi altına alındı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan kara akbabanın kanadı kırıldığı için uçamadığı tespit edildi. Donmak üzere olan... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T19:54+0300

2022-01-24T19:54+0300

2022-01-24T19:57+0300

ankara

akbaba

yaralı

yaşam

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Çubuk’a bağlı Meşeli Mahallesi'nde devriye gezen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından, kar içerisinde, kanadı kırıldığı için uçamayan yaralı akbaba bulundu. Kızılcahamam Soğuksu Milli Parklarında yaşadığı belirlenen yaralı akbabanın soğuk hava ve yoğun bir şekilde yağan kar nedeniyle aç kaldığı ve yiyecek bulmak için Çubuk bölgesine geldiği tahmin ediliyor. Jandarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulunan akbaba, bir süre sıcak bir ortamda bekletildikten sonra yiyecek ve su verildi. Yaralı akbaba daha sonra tedavisi için Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, akbaba, yaralı