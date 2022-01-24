https://tr.sputniknews.com/20220124/batmandaki-soygunda-15-yasindaki-cocuk-olduruldu-1053081413.html

Batman’daki soygunda 15 yaşındaki çocuk öldürüldü

Batman’daki soygunda 15 yaşındaki çocuk öldürüldü

Batman'da akaryakıt istasyonunda 15 yaşındaki çocuğu öldüren hırsızlar kasadaki paraları alıp kaçtı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T21:18+0300

2022-01-24T21:18+0300

2022-01-24T21:18+0300

türkiye

batman

benzin

benzinci

hırsızlık

jasat

beşiri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053081363_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_1dc0f928445e0c845787a214c4b0b5bd.jpg

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde hırsızlık için girdikleri akaryakıt istasyonunda 15 yaşındaki çocuğu silahla öldüren 3 kişi kasadaki paraları alarak kaçtı.AA'nın haberine göre, silahlı 3 kişi, Beşiri-Siirt kara yolunun İkiköprü beldesindeki akaryakıt istasyonuna saat 03.30 civarında hırsızlık amacıyla girdi.Akaryakıt istasyonunun sahibinin oğlu 15 yaşındaki Ahmet Eren'i silahla vurarak başından ve göğsünden yaralayan zanlılar, iki çalışanı da ellerinden ve ayaklarından bağlayarak etkisiz hale getirdi.Kasadaki paraları çalan saldırganlar olay yerinden kaçtı.Çalışanlardan birinin ipleri gevşeterek durumu telefonla jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

türkiye

batman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

batman, benzin, benzinci, hırsızlık, jasat, beşiri