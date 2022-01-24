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Batman’daki soygunda 15 yaşındaki çocuk öldürüldü
Batman’daki soygunda 15 yaşındaki çocuk öldürüldü
Batman'da akaryakıt istasyonunda 15 yaşındaki çocuğu öldüren hırsızlar kasadaki paraları alıp kaçtı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T21:18+0300
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türkiye
batman
benzin
benzinci
hırsızlık
jasat
beşiri
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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde hırsızlık için girdikleri akaryakıt istasyonunda 15 yaşındaki çocuğu silahla öldüren 3 kişi kasadaki paraları alarak kaçtı.AA'nın haberine göre, silahlı 3 kişi, Beşiri-Siirt kara yolunun İkiköprü beldesindeki akaryakıt istasyonuna saat 03.30 civarında hırsızlık amacıyla girdi.Akaryakıt istasyonunun sahibinin oğlu 15 yaşındaki Ahmet Eren'i silahla vurarak başından ve göğsünden yaralayan zanlılar, iki çalışanı da ellerinden ve ayaklarından bağlayarak etkisiz hale getirdi.Kasadaki paraları çalan saldırganlar olay yerinden kaçtı.Çalışanlardan birinin ipleri gevşeterek durumu telefonla jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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batman, benzin, benzinci, hırsızlık, jasat, beşiri

Batman’daki soygunda 15 yaşındaki çocuk öldürüldü

21:18 24.01.2022
© DHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLANBatman’daki soygunda 15 yaşındaki çocuk öldürüldü
Batman’daki soygunda 15 yaşındaki çocuk öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© DHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLAN
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Batman'da akaryakıt istasyonunda 15 yaşındaki çocuğu öldüren hırsızlar kasadaki paraları alıp kaçtı.
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde hırsızlık için girdikleri akaryakıt istasyonunda 15 yaşındaki çocuğu silahla öldüren 3 kişi kasadaki paraları alarak kaçtı.
AA'nın haberine göre, silahlı 3 kişi, Beşiri-Siirt kara yolunun İkiköprü beldesindeki akaryakıt istasyonuna saat 03.30 civarında hırsızlık amacıyla girdi.
Akaryakıt istasyonunun sahibinin oğlu 15 yaşındaki Ahmet Eren'i silahla vurarak başından ve göğsünden yaralayan zanlılar, iki çalışanı da ellerinden ve ayaklarından bağlayarak etkisiz hale getirdi.
Kasadaki paraları çalan saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Çalışanlardan birinin ipleri gevşeterek durumu telefonla jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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