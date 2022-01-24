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https://tr.sputniknews.com/20220124/ermenistan-basbakani-pasinyan-turkiye-ile-diplomatik-iliskiler-bu-yil-icinde-kurulabilir-1053082461.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile diplomatik ilişkiler bu yıl içinde kurulabilir
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile diplomatik ilişkiler bu yıl içinde kurulabilir
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu yıl içinde Türkiye’yle diplomatik ilişkilerin kurulabileceğini belirtti. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-24T21:49+0300
2022-01-24T21:54+0300
ermenistan
türkiye
nikol paşinyan
dünya
türkiye-ermenistan ilişkileri
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Paşinyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 11-13 Mart Antalya’da gerçekleştirilecek diplomatik forum için yaptığı daveti kabul etmelerinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.Bugünkü basın toplantısında konuyu değerlendiren Paşinyan “Her şey o anki duruma bağlı. Ama özel temsilcilerin ilk görüşmesinin ardından Ermenistan’ın bu daveti kabul etme olasılığı arttı. Diyalog için bu fırsatı kaçırmak mantıksız olur” ifadelerini kullandı.Rusya, Avrupa Birliği, ABD ve bölge ülkeleri dahil dünya topluluğunun Ermenistan ve Türkiye arasındaki sürece destek verdiğini kaydeden Paşinyan, tarafların ön koşulsuz görüşmeyi kabul ettiğini kaydetti.Paşinyan, “Diplomatik ilişkiler bu yıl içinde kurulabilir mi? Bunun bu yıl içinde olup olmayacağını söyleyemem. Bu, sadece bize bağlı değil. Ama bu oldukça mantıklı olur. Özellikle de diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların açılması konusunda” dedi.
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ermenistan, türkiye, nikol paşinyan, türkiye-ermenistan ilişkileri

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile diplomatik ilişkiler bu yıl içinde kurulabilir

21:49 24.01.2022 (güncellendi: 21:54 24.01.2022)
© Sputnik / Арам Нерсесян / Fotoğraf bankasına girErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bu yıl içinde Türkiye’yle diplomatik ilişkilerin kurulabileceğini belirtti.
Paşinyan, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 11-13 Mart Antalya’da gerçekleştirilecek diplomatik forum için yaptığı daveti kabul etmelerinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti.
Bugünkü basın toplantısında konuyu değerlendiren Paşinyan “Her şey o anki duruma bağlı. Ama özel temsilcilerin ilk görüşmesinin ardından Ermenistan’ın bu daveti kabul etme olasılığı arttı. Diyalog için bu fırsatı kaçırmak mantıksız olur” ifadelerini kullandı.
Rusya, Avrupa Birliği, ABD ve bölge ülkeleri dahil dünya topluluğunun Ermenistan ve Türkiye arasındaki sürece destek verdiğini kaydeden Paşinyan, tarafların ön koşulsuz görüşmeyi kabul ettiğini kaydetti.
Paşinyan, “Diplomatik ilişkiler bu yıl içinde kurulabilir mi? Bunun bu yıl içinde olup olmayacağını söyleyemem. Bu, sadece bize bağlı değil. Ama bu oldukça mantıklı olur. Özellikle de diplomatik ilişkilerin kurulması ve sınırların açılması konusunda” dedi.
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