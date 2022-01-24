https://tr.sputniknews.com/20220124/hirsizlar-soyduklari-evi-3-cocuk-icerideyken-atese-verdi-1053050255.html

Hırsızlar soydukları evi 3 çocuk içerideyken ateşe verdi

Hırsızlar soydukları evi 3 çocuk içerideyken ateşe verdi

Adana’da kimliği belirlenemeyen şüpheliler, müstakil evin birinci katını yağmaladıktan sonra aynı evin zemin katını içeride çocuklar varken yanıcı madde... 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T04:42+0300

2022-01-24T04:42+0300

2022-01-24T04:47+0300

soygun

çocuk

kundaklama

ateşe vermek

türkiye

adana

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Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde kimliği belirlenemeyen şüpheliler, İsa Çağatay’a ait müstakil evin birini katına gelerek evin kapısını kırıp içeri girdi.İçeri giren şüpheliler evi tamamen dağıttıktan sonra televizyon, para, ziynet eşyaları ve çocuklara ait kumbarayı çaldılar. Şüpheliler müstakil evin zemin katındaki daireyi içeride 3 çocuk bulunduğu sırada yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Şüpheliler koşarak olay yerinden kaçtı. İsa Çağatay’ın ağabeyi Ahmet Çağatay, kardeşinin evinden dumanlar yükseldiğini görmesi üzerine içeri girip üç yeğenini kurtarıyor. Ahmet Çağatay ardından durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında yeğenlerini ve yengesini evden çıkarttığını gazetecilere anlatan Ahmet Çağatay, "Olay anında kardeşim, yeğenlerim ve kardeşimin hanımı evin içindeydi. Bizler, amcamın çocukları hep birlikte dışarı çıkarttık bunları. Aynı mahallede oturduğumuz kişiler, kan davalılarını bizim sakladığımızı sanıyorlar. Bizim hiçbir ilgimiz yok. Daha öncede üst kattaki evin kapsını kırıp içeri girmişler, evi dağıtmışlar televizyonu çalmışlar" dedi.Ev sahibi İsa Çağatay ise "Biz kendi halinde esnafız. Benim evime girmişler paramı televizyonumu çalmışlar, bana gelip zulmediyorlar böyle" diyerek gözyaşı döktü.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangından alt kattaki daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

türkiye

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soygun, çocuk, kundaklama, ateşe vermek, adana