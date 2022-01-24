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İstanbul Valiliği: Trakya'dan İstanbul yönüne seyahat eden araçların girişine izin verilmeyecek
İstanbul Valiliği: Trakya'dan İstanbul yönüne seyahat eden araçların girişine izin verilmeyecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Trakya'dan İstanbul yönüne seyahat eden araçların girişine izin verilmeyeceğini' açıkladı. 24.01.2022, Sputnik Türkiye
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istanbul
hava muhalefeti
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle uyarıda bulundu.Yerlikaya sosyal medya hesabından sürücüleri uyararak şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220124/istanbulda-mesaiye-kar-duzenlemesi-kamu-kurum-ve-kuruluslarinda-mesai-1530da-sona-erecek-1053068793.html
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istanbul, hava muhalefeti, istanbul valiliği, kar, trakya

İstanbul Valiliği: Trakya'dan İstanbul yönüne seyahat eden araçların girişine izin verilmeyecek

16:35 24.01.2022 (güncellendi: 16:51 24.01.2022)
© AAİstanbul Valiliği: Trakya'dan İstanbul yönüne seyahat eden araçların girişine izin verilmeyecek
İstanbul Valiliği: Trakya'dan İstanbul yönüne seyahat eden araçların girişine izin verilmeyecek - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
© AA
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Trakya'dan İstanbul yönüne seyahat eden araçların girişine izin verilmeyeceğini' açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle uyarıda bulundu.
Yerlikaya sosyal medya hesabından sürücüleri uyararak şu ifadeleri kullandı:
"Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur."
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