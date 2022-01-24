https://tr.sputniknews.com/20220124/istanbul-valisi-yerlikaya-yola-cikmak-icin-bekleyen-suruculerimize-izin-veremiyoruz-1053053375.html

İstanbul Valisi Yerlikaya: Yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz

İstanbul Valisi Yerlikaya: Yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz" dedi. 24.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-24T08:27+0300

2022-01-24T08:27+0300

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ali yerlikaya

türkiye

bolu

kar

yol

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Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah 08.20 itibarıyla, Bolu yönüne doğru trafik akışı henüz başlamadığından, yola çıkmak için bekleyen sürücülerimize izin veremiyoruz" ifadelerini kullandı. D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde ulaşım kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı. Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilde devam eden kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin trafiğe kapatıldığını hatırlattı.Atay, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının ardından yolun kontrollü olarak trafiğe açıldığını aktararak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.Kar yağışının devam ettiği bölgede, kara yolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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ali yerlikaya, bolu, kar, yol